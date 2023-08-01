İslam Memiş dolarda ağustos ayında olacakları açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son videosunda yatırımcıları bu ay yaşanacak gelişmelere karşı uyardı; borsa, dolar-euro, gram altın ons ile ons altın ve gram gümüş ile ons gümüşteki öngörülerini tek tek sıraladı.

Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, "Bu hafta ve ağustos ayında hangi gelişmeleri takip edeceğiz. Döviz kurlarında, altın ve gümüş fiyatlarında, borsada neler yaşanabilir? Ağustosta nasıl tedbirler almalıyız?" sorusuyla piyasanın durumunu ve beklentileri anlattı:

Borsa İstanbul 7256'ya kadar yükseldi, rekoruna devam etti. Hem dolar hem TL bazlı yükselişler devam ediyor. Özellikle Borsa İstanbul tarafında beklemeyi arzu eden, yükselişleri es geçtiğimi ifade ediyorum. Düşüncem geçerliliğini koruyor.

Borsada yaşanan bu ralliler, acemi yatırımcının iştahını kabarttığı için, bugüne kadar hisse senedi alım satımı yapmayanlar, yeni girenler dikkat etmeli. Ağustos ayında da yine profesyonel yatırımcıların kazanacağı bir ay olacak. Yükselişler sizi yanıltmasın, zarar olabilir. Destek almanız gerekiyor.

Bir oyun piyasası olmadığını, ters pozisyonda girenin aylarca beklemek zorunda kalabileceğini sık sık dile getirdim. Yıl içinde 7450, 7700 puan olacaktır. Hem dolar hem TL bazlı rekorlar gelebilir ancak aşağıda alanlar var. Zirve noktaları çabucak kırıyoruz çünkü.

Bu hafta dolar TL kurunda da yatay, iyimser bir fiyatlama bekliyorum. 26.92 resmi tarafta ancak serbest piyasalarda da 26.92 seviyelerinde.

Resmi kur ile serbest piyasa makası kapandı ancak ağustosta öyle olmayabilir. Aşağıda 26.85 destek seviyesi var. Ben kişisel olarak düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum ağustos ayının sonuna kadar. Tüm yatırımcılar ağustos ayının son haftasına çok dikkat etmeli.

Bu hafta içeride enflasyon var. Enflasyonun yüksek gelmesini bekliyorum. Yukarı yönlü hareketleri görünce dolar mutlaka buna tepki verir diye tahmin ediyorum.

Cuma günü ise ABD'de tarım dışı istihdam verisi var. Bu da dolar endeksi için önemli bir veri. Dolar endeksinde 102 direnç, aşağıda 100 dolar destek seviyesi var. 2 dolar aralığında dengelenmeyi sürdürebilir.

Euro TL 29.70 seviyesinde. Makas aralığı kapandı. Dolar nedenli 30 liranın altında kalmaya devam ediyor euro. Yukarı yönlü hareketlerine devam edecek bir fiyatlama var karşımızda. Düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum.

Ons altın 1967 seviyesinde. Geçen haftaki düşüşlerin kalıcı olmayacağını ifade ettim. Ons altında takip ettiğimiz seviye 1935 ve 1985 dolar. Ağustos ayında 2000 dolar üzerinde çıkışlar görebiliriz. Ons altında işlem yapacaklar da düşüşlerin kalıcı olmayacağını bilmeli.

Gram altın TL fiyatı ekranlarda 1700'lerde. Serbest piyasalarda 1705-1712 lira aralığında. Gram altında da düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. 1700-1680'in değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettim. Yukarıda yükseliş için alanımız var.

1880 lira yıl sonuna kadar aralıklar var. Gram altın TL'deki yükselişler alım fırsatı. En azından biraz daha beklerim, nasılsa düşüyor diye düşünenler varsa risk alınabilir.