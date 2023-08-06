İslam Memiş’ten kritik uyarı: Doları olan ve altın almak isteyenler bu fırsatı kaçırmayın

Editör: Osmancan Erok

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş YouTube hesabında yayınladığı videoda altın ve dolar yatırımcılarına dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Memiş, ”Dolar TL kurunda dalgalanma oldu, kafalar karıştı. Resmi kur ve serbest piyasalarda makas aralıkları devam ediyor. Resmi kur tarafında 26.95 karşımızda. 27.05 seviyesinde serbest piyasada.

Türkiye'nin risk priminde artış oldu. Gerilemişti, 410'a kadar yükseldi ve dolar kurunda da 27 üzerinde ataklar gördük. 27 altında kalmak gibi bir düşüncesi var galiba, baskılanma devam ediyor. Doları TL'yi etkileyen bir faktör de dolar-euro'nun geri çekilmesi. Dolar endeksi de 102 doların üzerinde. Bu da pozitif etkiledi kuru.” dedi.

“Bu fırsat yıl sonuna kadar elinize geçmeyebilir" diyen Memiş şu ifadeleri kulandı:

Elinde dolar bulunduran yatırımcının fırsata çevirmesi gerektiğini ifade ettim, top elinde dolar bulunduranlarda. Elimde dolarım var, tutmaya devam ediyorsun, tekrar 1.10 altına sarkan bir euro dolar paritesi var. Bu bant aralığında giriş yapanlar, euro'ya çevirenler avantajlı.

Elinde dolar olan bu süreci iyi değerlendirmesi gerekiyor parite ile. Bu fırsatlar yıl sonuna kadar gelmeyebilir. Euro alabiliriz dolarla, parite düşük. Euro almak istemezsem ons altın ve ons gümüş alabilirim.

“ELİNDE DOLAR OLAN, ALTIN ALMAK İSTEYEN BU FIRSATLARI GÖZDEN GEÇİRMELİ”

Yukarıda 1985 dolar direnç, aşağıda 1935 dolar destek seviyesi. Ons altın 1937 dolar seviyesinde, alınabilir bir seviyede. 1920'yi görebiliriz ancak 20 dolarlık riskten ziyade buradan giriş yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ağustos ayı içinde 2000 üzerinde ataklar beklediğimizi ifade ediyorum. Elinde dolar olan, altın almak isteyen bu fırsatları gözden geçirmeli.

GRAM ALTIN

Gram altınla ilgilim de değerlendirmede bulunan Memiş “Gram altında da doların 27'nin üzerine çıkamaması negatif etkiye neden oldu. 1680-1730 lira aralığı var. Bu beklentimiz gerçekleşti. Aşağıda bir miktar alanımız var. Dolar TL 27.43'e kadar yükselince gram altın TL serbest piyasalarda 1738 liraya kadar yükseldi. Sıra düşüşe geldi. 1680 lira destek seviyesine sıra geldi. Orayı takip etmeye devam edeceğiz. Serbest piyasalarda gram altın 1700'ün altına sarktı. Dengeleniyor. Ons altını takip edin lütfen.”dedi.

“SATMAK İÇİN FIRSATLAR OLACAK AMA ŞİMDİ DEĞİL”

Memiş “Hızlıca ataklar görünce gram altında 1750, 1770'yi görmemiz sürpriz olmayacaktır. 1680-1730 bant aralığımız geçerli. 1730 görüldü, sıra geldi 1680'e. En azından yüzde 50 buradan alabilirsin.

Tekrar geri çekilmelerde diğer yüzde 50'ni alırsın. Çıkış yapmak için de malum birkaç ay bekleyeceğiz, 1800 üzerini bekleyeceğiz. Satmak için fırsatlar olacak ama şimdi değil.” şeklinde konuştu.