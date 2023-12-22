İslam Memiş doların çıkacağı zirveyi açıkladı. Duyunca 'Yok artık' diyeceksiniz

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten piyasalarla ilgili çok dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Özellikle elinde dövizi olanları yakından ilgilendiren bir açıklama yapan Memiş, Merkez Bankası'nın faiz politikasını değerlendirdi ve düşük faiz politikasının başlayacağı zamana dikkat çekti. Memiş, “dolar için korkutucu bir rakam verdi: 45’den 55’e gider mi? Bence evet” dedi.

İslam Memiş'in tv100.com'daki "Tatlı para illüzyonu" başlıklı yazısı yazısından ilgili bölüm şöyle:

“2024’ün sonuna kadar faizler yüksek kalır.

KKM’de 18’den 29’a giden bir kur vardı. Faiz düşüş sürecinde 45’den 55’e gider mi? Bence evet.

İşte o gün elindeki nakit ile mal sahibi olamayacağını anlayacak milyonlarca insan topluluğu olacak. İşte onlar illüzyon karşısında uyuyanlardır. Onlar için yapılabilecek artık bir şey yok. Onları mutlu edecek tek şey kiralamak.

Sahibi olamayacaklar ama kiralayabilecekler. Ve 2024’ün sonunda TATLI PARANIN ACI TATINI HEP BERABER TADACAĞIZ!”

MERKEZ BANKASI FAİZİ YÜZDE 42,5’E ÇIKARTTI

Merkez Bankası, dün gerçekleşen Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası faiz kararını açıkladı. Buna göre faiz 250 baz puan artışla yüzde 42,5 seviyesine geldi.

Merkez Bankası açıklamada "Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatmıştır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir" ifadeleriyle faiz artış döngüsünün gelecek ay sona erebileceği mesajı verdi.

Öte yandan dolar bugün 29,21 lira seviyesinde işlem görürken euro ise 32,20 lira oldu.