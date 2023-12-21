Merkez Bankası faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklıyor...

Nas denilerek yüzde 8 buçuğa düşürülüp enflasyonun uçurulmasının ardından yeni ekonomi yönetimi ile bu düşüşe son verilmişti.

Peş peşe alınan faiz kararlarıyla Kasım ayında alınan son artışla politika faizi yüzde 40'a çıkarıldı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Para Politikası Kurulu faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40’tan yüzde 42,5 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.

Merkez Bankası tarafından "Kasım ayında sınırlı bir artış kaydeden enflasyon son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyretti. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tuttu" denildi.

Ayrıca, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin devam ettiğine işaret etti.

Para Politikası Kurulu, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını da değerlendirdi.

Dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin güçlenerek artması, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün sürdüğünün altını çizdi.

Merkez Bankası'nın tam açıklama metni şu şekilde:

Faiz kararı öncesi Merkez Bankası Başkanı Sadık Abinin son görüşlerini alıyor...

Faiz kararı öncesi Sadık Abi Laz Bakkaldan yumurta fiyatlarını bildirdi. Hafize Hanım az sonra açıklayacak...

Merkez Bankası Başkanı "Allah Allah faizler yüzde 40 oldu, niye herkes dolarda duruyor" diyerek odasına çay söyledi. Hafize Gaye Erkan az sonra açıklayacak...

Herkes Türkiye'de evi olmayan tek Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye'nin açıklamalarına kilitlendi. Tüm gözler bu açıklamada...

Sadık Abii! Marketteki domates fiyatlarına bak... Faiz kararı az sonra açıklanacak...

Dolar ve Euro faiz kararına nasıl tepki verecek? Az sonra faiz kararı açıklanacak...

Domatesin biberin kümülatif vergisini de açıkla Sadık abi...Az sonra faiz kararı açıklanacak...

Epistemolojik kopuş diye diye anamızı ağlattılar Sadık Abi. Marketteki durum ne? Az sonra faiz kararı açıklanacak...

Neoklasik hıyar ve epistemolojik yoğurt ile heterodoks cacık yapabilir miyiz Sadık Abi? Az sonra faiz kararı açıklanacak...

Epistemolojik, heterodoks, neoklasik diye diye bizi nörofakir yaptılar Sadık Abi... 'Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz' dediler...