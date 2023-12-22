Dolar faiz kararını dinlemedi. Yine yeniden yeni rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB'nin faizi 250 baz puan artırarak, 42,50'ye çıkarmasının ardından, doların nasıl bir tepki vereceği merakla bekleniyordu. Yanıtı rekorla geldi hem de tüm zamanlarını rekoruyla...

Dolar neredeyse her gün rekor kırıyor. TCMB'nin Politika Faizinin açıklamasının ardından 29,15 TL'den işlem gören dolar yeni güne 29,20 liradan giriş yaptı. Bu rakam doların tüm zamanların en yüksek seviyesi ve yeni rekoru olarak kayıtlara geçti.

EURO YATAY SEYREDİYOR

Dolar tüm zamanların rekorunu kırarken, euronun fiyatı ise bugün 32,17 liradan kayıtlara geçti. Şu anda yatay seyrediyor.

ALTINDAN REKOR HABERİ GELDİ

Faiz kararının ardından gram altın ise bankalararası piyasada 1.938 lirayı test etti. Daha sonra 1923 liradadan işlem gördü. Ons altın ise uluslararası piyasalarda rekoru gördü.

İşte güncel altın fiyatları

Ons Altın---------------------------------------2049 DOLAR

Gram Altın-------------------------------------1923 TL

Çeyrek Altın-----------------------------------3239 TL

Cumhiriyet Altını-----------------------------13322 TL

Gram altın fiziki piyasalarda ise dünkü kapanışa göre 1.981 liradan kendisine alıcı bulurken Kapalı Çarşı fiyatlarındaki son yükseliş, gram altının tüm zamanların zirvesinde işlem gördüğüne işaret etti.