İslam Memiş tarih verdi: Ay sonu altın bu seviyeyi görecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İslam Memiş tarih verdi: Ay sonu altın bu seviyeyi görecek

Para ve Piyasalar uzmanı İslam Memiş, altının göreceği rekor seviyeyi açıkladı.

Finans analisti İslam Memiş, Orta Doğu'da yaşanan gerilimin ardından son gram altın fiyatı tahminini yatırımcılarla paylaştı. Altın fiyatlarına yönelik yükseliş beklendiğini belirten uzman, 'Bundan sonra her ay bir rekor göreceğiz' ifadelerini kullandı.

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Bundan sonra her ay yeni bir rekora şahit olacağımızı belirten Memiş, altının Haziran ayında 2 bin 420 lira, Temmuz ayında 2 bin 682 liraya kadar çıktığını, Ağustos ayı beklentisinin ise 2 bin 730 lira olduğunu söyledi.

Altının kendi fiyatını eze eze yoluna devam edeceğini belirten Memiş, yıl sonu gram altın için 3 bin TL’nin üzerinde bir beklentisi olduğunu söyledi.

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Uzun vadeli yatırımcının fiziki altın almasını tavsiye eden Memiş, Savaş hazırlıklarının altın piyasalarını etkilediğini söyledi.

İslam Memiş, gelecekte dünya ekonomilerinin yeniden şekilleneceğini ve bu durumun altın fiyatlarını etkileyeceğini öngördüğünü söyledi.

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