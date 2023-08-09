İslam Memiş'ten altın yatırımcısına kötü haber

Altın fiyatları, ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe bağlı olarak gerilemeye devam ediyor.

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına kötü haber

9 Ağustos 2023 tarihinde gram altın, 1.670 liradan kapanış yaptı. Bugün ise yatay bir seyir izleyerek 1.677 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Altın piyasasında çeyrek ve Cumhuriyet altını da değer kaybetti. Bugün çeyrek altın 2.760 lira, Cumhuriyet altını ise 11.120 liradan satılıyor.

KÜRESEL PİYASALARDA NEGATİF HAVA

Altın fiyatlarını etkileyen küresel piyasalarda ise ABD’de bankacılık sektörü ve Çin ekonomisindeki deflasyon endişeleri nedeniyle negatif bir hava hakim. Bu durum, altının güvenli liman olarak talep görmesini engelliyor.

KOTA VE İŞÇİLİK UYGULAMASI ALTIN TAKISINI ZORA SOKUYOR

Piyasa Uzmanı İslam Memiş, tv100’deki yazısında altın piyasasında alınan kota ve işçilik uygulamasının altın takısı kültürünü zora soktuğunu belirtti. Memiş, “Özellikle altın yatırımcısı için kötü haber!” diyerek şöyle devam etti:

“Kota uygulanması ile beraber talep artışı beraberinde gelir. Diğer yandan rafineler tarafında işçilik uygulanır. İşçilik mal demek de kuyumcu esnafının işçilikli maliyeti demek, işçilikli maliyette fiziki altın alanlara yüksek kur demek. İşçilik farkı artık önü alınamaz bir sürece sürüklenir. İçeride istismar ve fırsatçılığa neden olur. Sağlıksız piyasa oluşumunu destekler.”

Memiş, rafinelerin 1 gram altında gram altın basmayacak olmasının da vatandaşın zararına olduğunu ifade etti. Memiş, “Vatandaş bütçesine göre altın bulmaktan yana mutluydu. Şimdi ne olacak? Peki vatandaşın veya kuyumcunun elinde 0,25-0,50 gramlar ne olacak? Haliyle piyasada dolaşacak. Ya da alımı da satışı da yasak olacak! O zaman ortaya iki ihtimal çıkacak: Ya herkesin elinde kalacak ya da basımı yasak alım satımı serbest olacak.” dedi.

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