İslam Memiş’ten yatırımcılara hayati uyarı. Bu tarihe kadar satım değil alım yapın

Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş’ten yatırımcılara flaş bir uyarı geldi.

Ons altın tarafında 2.300 dolar seviyesinin altında bir sarkma beklediklerini belirten Memiş gram altın yatırımcısının ons altına odaklanması gerektiğini açıkladı.

Memiş ons altının 2300 dolar seviyesinin altına sarkarsa altın alımı yapılabileceğini söyledi.

1 MAYIS’I İŞARET ETTİ

Özellikle 1 Mayıs tarihine kadar nasıl bir yol izleneceğini kendisinin de merak ettiğini açıklayan Memiş “Ben dolar almayı tercih ediyorum, riskimi azaltmak için.” dedi.

Elinde dolar bulunduranlar bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini söyleyerek “Çünkü düşüşler kalıcı değil 1 Mayıs’ta Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı var" diye konuştu.

Kendisinin Temmuz ayı hazırlığı yaptığını açıklayan Memiş “Temmuz ayına kadar sessiz bir şekilde kenarda durmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

“Ons altın ne zaman 2.300 dolar seviyesinin altına sarkarsa gram altın tarafına giriş yapabilirsiniz” diyen İslam Memiş “1 Mayıs tarihine kadar yatay sakin sıkıcı bir piyasa bizi” şeklinde konuştu.

SATIM DEĞİL ALIM ZAMANI

Memiş devamında şöyle dedi:

Piyasalar artık 1 Mayıs tarihine odaklandı Amerika Merkez Bankası faiz kararı var. 1 Mayıs tarihine kadar yatay sakin sıkıcı bir piyasa bizi bekliyor olacak. Ama beklentiler önceden satın alındığı için EMTİA tarafında yaşanan düşüşler kalıcı olmayacaktır orta ve uzun vadede gram altın tarafında önce 3.000 devamında 3500 ons altın tarafında 2.600 devamında 3.000 dolar seviyesi ile alakalı beklentim devam etmektedir. Elinde altın bulunduran gümüş bulunduran yatırımcı korku ve panikle bana göre satış yapmamalı aceleci davranmamalı Hatta imkanı varsa ve imkan satılmaz altın ve gümüş şu anda alım yerlerinde satım yerlerinde değil.