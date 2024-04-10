İslam Memiş’ten rekor kırdıracak altın tahmini. Piyasalar o saate kilitlendi

Bugün küresel piyasaların odağında ABD'nin Mart ayı enflasyon verileri yer alıyor. Çalışma İstatistikleri Bürosu, Mart 2024 TÜFE verilerini bugün 15.30’da açıklayacak. ABD enflasyonunun Mart’ta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesi öngörülüyor.

ABD’den gelecek bu veri, altın tarafında hareketlilik oluşturması bekleniyor. Ons altın sabah seansında 08.45’te 2.358 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ise aynı saat diliminde 2.444 TL’de bulunuyor.

Şubat ayında ABD enflasyon verisi yıllık bazda yüzde 3,2 olarak açıklanırken, aylık bazda ise yüzde 0,4 olarak açıklanmıştı.

Bugün ayrıca ABD tarafında Fed Toplantı Tutanakları takip edilecek. Piyasalar, Fed’in faiz politikasından nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin sinyalleri bu tutanaklar üzerinden takip edecek.

FED FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Para piyasaları Fed’in ne zaman faiz indirimine başlayacağını merakla bekliyor. Bazı uzmanlara göre Mart, Nisan ve Mayıs ayı enflasyon raporlarının düşüş eğilimi göstermesi durumunda Fed'in Haziran ayında faiz indirimine başlayabileceği aktarılıyor.

ONS ALTIN YENİ REKORLAR

Tüm bu gelişmeler ışığında altın fiyatları ortaya çıkan enflasyon riskleri ve devam eden jeopolitik gerilimler ile yukarı yönlü desteklenmeye devam etti. Ons altın salı günü 2.365,09 dolar gibi rekor bir zirveye ulaşmıştı.

Bank of America (BofA), altının ons fiyatının önümüzdeki 12 ayda 3000 dolara yükselebileceğini tahmin etti.



GRAM ALTIN TAHMİNİ

Yurt içinde ise Ramazan Bayramı tatili nedeniyle piyasalar kapalı. Serbest piyasaya bakıldığında gram altın fiyatı bugün 2.521 TL seviyelerinden değerleniyor. Çeyrek altın 4.628 TL ve Cumhuriyet altını da 17.829 TL’den satılıyor.



İSLAM MEMİŞ’TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ

İslam Memiş, gram altında bu yılki hedefin 3000 TL ve üzerindeki rakamlar olduğunu 3000-3500 TL aralığında seyretmesini beklediğini söyledi. Memiş, elinde altın bulunduranların bulundurmaya devam etmelerini önerdi.