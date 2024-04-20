İslam Memiş'ten ters köşe yapacak altın uyarısı

İslam Memiş son açıklamasında İran ile İsrail arasında yaşanan gerilimin piyasaları ne yönde etkilediğini anlattı.

İran İsrail arasındaki gerginlik altın yatırımcısının da yüreklerini ağızlarına getirdi. Gerginliğin hemen sonra dalgalanma yaşayan altın piyasalarında önce yükseliş yaşayan ons altın, ardından geri çekildi. Altın yatırımı olanların gözü ise İslam Memiş'in açıklamalarına çevrildi.

ALTINDA 2 BİN 380 SEVİYESİNE DİKKAT

Nisan ayında yükselişini sürdüren altın fiyatları İran İsrail misillemeler sonrası kesintiye uğradı. 2384 dolardan 2417 dolara kadar çıkan ons altın fiyatı daha sonra 2 bin 373 dolara geriledi. 2 bin 380 dolar seviyesinin piyasalar için riskli bir seviye olduğunu belirten İslam Memiş altında bu seviyenin altının görülmesi durumunda 2 bin 330 dolara kadar bir geri çekilme beklenebileceğini söyledi.

Altındaki dalgalanmaların 45 doları bulduğunu belirten İslam Memiş, 2 bin 380 dolar üzerinde tutunma çabası olduğunu 2 bin 380 seviyesinin piyasalar için kırmızı çizgi olduğunu söyledi. İslam Memiş, bu seviyenin aşağı yönlü kırılıp kırılmayacağının takip edileceğini söyledi.

DÜŞÜŞ TRENDİ İKİ HAFTA SÜREBİLİR

Artık ons altında bel kemiği rakamının 2 bin 380 dolar olduğunu üstüne basa basa vurgulayan İslam Memiş, aşağı yönlü kırılmada 2 bin 330 dolar, yukarı yönlü kırılmada 2 bin 415 dolar seviyesini takip edeceğini belirtti. İslam Memiş İran İsrail geriliminin unutuluncaya kadar altında düşüş yönlü öngörüsünün sürdüğünü söyledi. Bu düşüş sürecinin ise 2 hafta kadar devam etmesini beklediğini belirtti.