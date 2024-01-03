İsmail Kartal 3 yıldızın ismini verdi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatih Saboviç
İsmail Kartal 3 yıldızın ismini verdi
Fenerbahçe’de transfer hareketliliği devam ederken takımdan gidecek isimler de netleşmeye başladı.

Sarı lacivertliler, gelen ve giden oyuncuları netleştirmeye çalışırken İsmail Kartal da kararını verdi.

Sezon başında alınan ancak bekleneni veremeyen Ryan Kent, İsmail Kartal’ın gözüne giremeyince ayrılmak istediklerini yönetime iletti.

8 maçta 1 gol, 1 asist yapan İngiliz oyuncu, başka bir takımda forma şansı arayacak.

Fenerbahçe’nin milli defans oyuncusu Samet Akaydın da takımdan gönderilecek isimler arasında yer alıyor.

29 yaşındaki stoper, Kartal’ın kadro planlamasında yok.

Fenerbahçe’nin bir diğer ayrılık adayı ise Michy Batshuayi.

Edin Dzeko’nun arkasında kalan Belçikalı forvet, süre almak için takım değiştirmek istiyor.

Fenerbahçe, yabancı bir golcü alarak hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

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