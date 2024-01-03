İsmail Kartal 3 yıldızın ismini verdi

Sarı lacivertliler, gelen ve giden oyuncuları netleştirmeye çalışırken İsmail Kartal da kararını verdi.

Sezon başında alınan ancak bekleneni veremeyen Ryan Kent, İsmail Kartal’ın gözüne giremeyince ayrılmak istediklerini yönetime iletti.

8 maçta 1 gol, 1 asist yapan İngiliz oyuncu, başka bir takımda forma şansı arayacak.

Fenerbahçe’nin milli defans oyuncusu Samet Akaydın da takımdan gönderilecek isimler arasında yer alıyor.

29 yaşındaki stoper, Kartal’ın kadro planlamasında yok.

Fenerbahçe’nin bir diğer ayrılık adayı ise Michy Batshuayi.

Edin Dzeko’nun arkasında kalan Belçikalı forvet, süre almak için takım değiştirmek istiyor.

Fenerbahçe, yabancı bir golcü alarak hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.