Fenerbahçe'nin yıldızı Sakaryaspor'a gidiyor

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor Fenerbahçe’nin genç yıldızını transfer etmek için harekete geçti.

Tuncay Şanlı yönetimindeki Sakaryaspor, sarı-lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlanan Bartuğ Elmaz için temas kurdu.

Fenerbahçe’de olmaktan mutlu olan Bartuğ’un bonservisiyle birlikte takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı belirtilirken kendini geliştirmek adına kiralık olarak gitmeyi kabul ettiği iddia edildi.

Galatasaray altyapısından yetişip önce Marsilya'ya daha sonra da sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Bartuğ Elmaz bu sezon 5 maçta sadece 26 dakika forma giydi.