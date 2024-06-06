İsmail Kartal aldığı teklifi açıkladı

Fenerbahçe ile yollarını ayıran tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal, yeni sezonda kariyerine Suudi Arabistan’da devam etmeye hazırlanıyor. İsmail Kartal, Suudi Arabistan’ın köklü kulüplerinden Al Taawon'dan bir menajer aracılığıyla gelen teklifi doğruladı.

Habertürk'ten Sercan Hamzaoğlu'na konuşan İsmail Kartal, "Bir menajer aracılığıyla Al Taawon kulübünden bir teklif aldım. Suudi Arabistan’da görev almak isteyip istemediğimi sordular. Ben de açık fikirli olduğumu ve resmi bir teklif gelmesi durumunda değerlendirebileceğimi belirttim. Ancak henüz somut bir rakam üzerinde konuşmadık” dedi.

Geçtiğimiz sezonu Suudi Arabistan Pro Ligi’nde dördüncü sırada tamamlayan Al Taawon, İsmail Kartal yönetiminde gelecek sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.