İsmail Kartal Fenerbahçe'nin Konferans Ligi hedefini açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak Spartak Trnava maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Kartal'ın açıklamaları şu şekilde;

-Öncelikle buraya gelirken son oynadığımız lig maçından moralli geldik. Kazanarak geldik. Yarın ki rakibimizle ilgili gruplara kaldığımız günden beri bütün rakiplerimizin analizlerini yapıyoruz. Yarınki Trnava takımını da oyuncularımla çok iyi analiz ettik. Dersimize çalıştık. Şu ana kadar 17 resmi maç yaptılar, 8 galibiyet 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldılar. Yanılmıyorsam 33 gol atıp 21 gol yediler.

-Bu rakibe karşı iyi mücadele edip iyi futbol oynayarak 3 puanı almak istiyoruz. Bu gruptan da lider olarak çıkmak istiyoruz. Bütün hedef ve amacımız bu şekilde. Bunu da yarın inşallah sahaya çıkacak olan 11 ismin bizim beklentilerimize cevap olarak ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını düşünüyorum.

-Öncelikle biz oyun içerisinde bütün oyuncuların taktik anlamda organizasyonlarımıza çalışarak buna önem veriyoruz. Bu da bütün oyunun geneline baktığımızda duran top olsun, akan oyun olsun herkes her an gol atabilir. Pozitif futbol oynamaya çalışan bir takımız. Yarınki maç ile ilgili de bu gece toplantı yapacağım. Bazı oyuncularımla görüşeceğim. Daha karar vermedim, sabah karar vereceğim.

-Her maçın hikayesi farklıdır. Her maçtan sonra her teknik direktör ve her oyuncu kendine ders çıkarır, tecrübe edinir. Dünyanın her yerinde her hoca ve futbolcu için bu böyledir. Yarınki maça rakibe göre Fenerbahçe'ye yakışır şekilde direkt önde zaman zaman baskı yapmamız gerekiyorsa baskı yapacağız. Yeri geldiğinde de kompakt şekilde savunmaya yapacağız. Bununla beraber bu gece de yapacağımız toplantılar sonucunda ne yapacağımızı çok net şekilde bu akşam karar vereceğiz.

-Geçmişte yapmış olduğumuz basın toplantılarında da söyledim. 14'te 14, 20'de 20, 30'da 30 ben bunlara bakmıyorum. Bunları zaten Samandıra'da yasakladım takıma. Biz her maça çok önemli olduğunu ve ilk oynayacağımız maçın bizim için sezonun en önemli maçı olduğunu oyuncularımıza anlattık. Her maça da 3 puan için hazırlanıyoruz. Bu maça da 3 puan almak için buraya geldik. Onun için geriye dönük çokta fazla yaptıklarımıza bakmıyoruz. Hep önümüze bakıyoruz. İlk oynayacağımız maç bizim için sezonun en önemli maçıdır.

-Takım savunması oyuncularımın her maça ne kadar ciddiyetle maça hazırladığını gösteriyor. Daha öncede söylemiştim, maç kazanmak istiyorsanız gol yemeyeceksiniz. Şampiyon olmak istiyorsanız az gol yiyeceksiniz.

-Her takımın kendine göre güçlü olan yönleri vardır, zayıf olan yönleri vardır. Biz de Trnava takımının güçlü olan yerlerini tespit ettik. Zayıf olan yönlerini de tespit ettik. Bunu da yarın oyuncularımız ile şu ana kadar yapmış olduğumuz antrenmanlarla, analizlerle sahaya çıkacak 11 kişilik oyuncularımız buna göre sahada felsefeyle mücadele edecekler. Her maçtan önce verdiğim görevler var. Her rakibe göre oynadığımız farklı bir sistem var. Bunun içinde yarın oyuncularımız rakibe göre ellerinden geleni en iyi sekilde yapacaklarına inanıyorum.