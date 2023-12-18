Konferans Ligi'nde play-off kuraları çekildi. İşte eşleşmeler

UEFA Konferans Ligi play-off turu kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde çekilen kurada eşleşmeler belirlendi.
İŞTE EŞLEŞMELER
Sturm Graz (Avusturya)-Slovan Bratislava (Slovakya)
Servette (İsviçre)-Ludogorets (Bulgaristan)
Union Saint-Gilloise (Belçika)-Eintracht Frankfurt (Almanya)
Real Betis (İspanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Olympiakos (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan)
Ajax (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)
Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya)
Maccabi Haifa (İsrail)-Gent (Belçika)
FENERBAHÇE DİREKT SON 16'DA
H grubunu lider tamamlayan temsilcimiz Fenerbahçe ise doğrudan son 16 turuna kaldı.
Kanarya'nın rakibi ise play-off turunun tamamlanmasının ardından 23 Şubat 2024'te yapılacak kurada belirlenecek.
Kupanın finali 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanacak. Finale AEK Arena ev sahipliği yapacak.