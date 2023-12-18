Konferans Ligi'nde play-off kuraları çekildi. İşte eşleşmeler

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Konferans Ligi'nde play-off kuraları çekildi. İşte eşleşmeler
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off kuraları çekildi.

UEFA Konferans Ligi play-off turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde çekilen kurada eşleşmeler belirlendi.

İŞTE EŞLEŞMELER
Sturm Graz (Avusturya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

Servette (İsviçre)-Ludogorets (Bulgaristan)

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

Real Betis (İspanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Olympiakos (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan)

Ajax (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)

Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya)

Maccabi Haifa (İsrail)-Gent (Belçika)

FENERBAHÇE DİREKT SON 16'DA
H grubunu lider tamamlayan temsilcimiz Fenerbahçe ise doğrudan son 16 turuna kaldı.

Kanarya'nın rakibi ise play-off turunun tamamlanmasının ardından 23 Şubat 2024'te yapılacak kurada belirlenecek.

Kupanın finali 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanacak. Finale AEK Arena ev sahipliği yapacak.

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