İsmail Kartal oyunculara yasak getirdi. Başakşehir galibiyeti sonrası konuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Başakşehir galibiyeti sonrası konuştu.

İsmail Kartal, oyuncuların galibiyet serilerine bakmalarına yasak getirdiğini söyledi.

İşte Kartal'ın açıklamaları;

-Devre arasında toplantı yaptık ve ciddiyeti elden bırakmamız gerektiğini söyledik. 4, 5 hatta 6. golü atmamız gerektiğini, bunun için kendi oyunumuzu oynamamız gerektiğini anlattık. 13'te 13'e bakmıyorum. Bunu da yasakladım. Futbolda bugün ve yarın vardır. Bizim için en önemli maç önümüzde oynayacağımız ilk maçtır. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek.