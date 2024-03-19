İsmail Kartal Trabzon'daki olayları başlatanları açıkladı. 'Kerli ferli iş adamları' diyerek anlattı. ‘Osayi Samuel’in kafasını duvara vurdular bayıldı'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor maçından sonra asıl olayların soyunma odasının koridorlarında yaşandığını açıkladı.

Kartal, gazeteci Mehmet Aslan'ın sorularını yanıtlarken, "Sezon başından bu yana biz saha içinde kalmaya gayret ediyoruz. Kimseyle tartışmaya, kimseye bulaşmamaya özen gösteriyoruz. Ama maalesef sürekli bir tarafa doğru itiliyoruz. Trabzon’da günler öncesinden başladı olaylar.

Açıkça 'Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacağız' diye. Olabilir. Elbette yenmek isteyecekler. Ama insanları kışkırtmak. Bu dereceye vardı olaylar. Üstelik bunu yapanlar kerli ferli işadamları, toplumun önde gelen isimleri" ifadelerini kullandı.

Maçtan sonra oyuncularının sevinmesini "Tahrik" diye yorumlandığını hatırlatan Kartal, "Kadıköy’de Trabzonspor bizi yendi. Sevinçten kalecilerini havaya attılar. Kazandılar, sevinmekte haklılar. O gün tek bir olay çıktı mı? Trabzon’daki maçta da biz kazandık ve oyuncularımız sevindi. Neden bundan gocunuyorsunuz? Futbolcum o saldırıda kendini korumasın mı?" dedi.

Asıl olayların soyunma odası koridorlarında yaşandığını belirten Kartal, "Antrenörleri de olaya karıştı, saldırdı. Bir ara Fred’e saldırdılar. Oğlum onu korumaya çalışırken kafasına davul tokmağı ile vurdular. O anda Osayi-Samuel’e de bir saldırı oldu. 3 basamaklı bir merdivenden itilmiş, başını duvara vurmuş. O an da kısa küreli bir baygınlık da geçirdi" dedi.

Kartal şöyle devam etti:

"Maçta ikinci yarı başladı. Su şişeleri de sahaya atılmaya başladı. Yedek kulübesinde ben topladım bir kısmını bunların. Ama ilerleyen dakikalarda öyle bir hale geldi ki, Dusan Tadic ve Ferdi Kadıoğlu’nun bulunduğu o kanat kaput oldu.

Gidemiyor oyuncularım. Rakip yarı sahaya bile geçemiyoruz. Oyuncularım tedirgin. Ben bunca yıllık futbolculuk ve teknik adamlık hayatımda bu kadarını görmedim. Düşünün kalecim sakatlanmış, onun üstüne meşale atılıyor, hakem izliyor.

Biz şampiyon olmayalım mı? Şampiyonluğa oynamayalım mı? 5-1 mağlup olduğunuzda gülüyorsunuz. O zaman bu tepkiyi o yenilgide niye göstermiyorsunuz?

Fenerbahçe’ye de bana da haksızlık ediyorlar. O koridordaki görüntüleri kayıtları vardır. Onlarda da, Fenerbahçe TV’de de. Dedim ya can pazarından döndük."