İsmail Kartal'dan UEFA Konferans Ligi maçı öncesi flaş karar

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda yarın Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşılaşacak.
Sarı lacivertli takım bugün Belçika'ya gidecek.
Teknik direktörümüz İsmail Kartal, bu akşam saat 20.00’de maçın oynanacağı stadyumda bir basın toplantısı düzenleyecek.
Ardından Fenerbahçe saat 20.30’da yine karşılaşmanın oynanacağı RSC Anderlecht Stadyumu’nda son antrenmanını yapacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın bu maç öncesi aldığı karar da ortaya çıktı.
Kartal'ın Michy Batshuayi'yi ülkesindeki maçta ilk 11'de oynatmayı kararlaştırdığı belirtildi.
Dzeko'yu dinlendirmeyi hedefleyen Kartal'ın defanstada Çağlar Söyüncü'yü kulübeye çekip, Djiku-Becao ikilisine yer vermeyi planladığı öğrenildi.