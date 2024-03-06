TFF müjdeyi verdi. Her hafta birer maç YouTube'dan şifresiz yayınlanacak. İlk maç açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
TFF müjdeyi verdi. Her hafta birer maç YouTube'dan şifresiz yayınlanacak. İlk maç açıklandı
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den birer maç her hafta TFF'nin resmi Youtube kanalından naklen verilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) her hafta düzenli olarak TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den birer maçın Youtube üzerinden canlı yayınlanacağını duyurdu.

Federasyonun bu yeni uygulaması saat 14.00’te Kastamonuspor ile Sarıyer arasında oynanacak mücadele ile başlayacak.

İşte TFF’nin açıklaması:

"TFF 2 Lig Kırmızı Grup'ta, saat 14.00'te, Kastamonuspor ile Sarıyer arasında Kastamonu Gazi Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka ilk canlı test yayını olarak TFF YouTube kanalında yayınlanacak.

Test yayınlarının tamamlanmasının ardından TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de mücadele eden tüm kulüplerin her hafta en az birer maçının canlı yayınlanmasıyla, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de birbirinden yüksek mücadelenin olduğu maçların izlenirliğinin ve kulüplere olan ilginin artırılması, ayrıca bu liglerde oynayan yetenekli futbolcuların da tüm dünyada futbolseverler tarafından izlenebilmesinin sağlanması hedefleniyor."

İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise kadrosu açıklandı. İsmail Kartal yıldız futbolcuyu almadı
Arina Fedorovtseva'nin fotoğrafı hayranlarını mest etti. Görenler 'Vay canına' dedi
Fenerbahçe polis uyarısına uyarı yaptı
Acun Ilıcalı'nın 1998 Dünya Kupası'ndaki düzenbazlığı yeniden gündem oldu. Eskiden ne kadar saf kalpliysek buna bile inandık
Alperen Şengün önce kırdı sonra yıktı
Dünyaca ünlü Formula 1 pilotunu sevindiren olay. 28 yıl sonra ortaya çıktı
Ozan Tufan Acun Ilıcalı'yı kurtaramadı
Kırmızı kart çok konuşulmuştu. Beşiktaş Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı
İsmail Kartal'dan UEFA Konferans Ligi maçı öncesi flaş karar
Son Haberler
Çocuklar bir yılda kaç kez soğuk algınlığı geçirir fazlasında ne olur Sağlık
Çocuklar bir yılda kaç kez soğuk algınlığı geçirir fazlasında ne olur
İlber Ortaylı: İstanbul’u anlatırken falanca AVM’nin, otelin değil, falan caminin, filan hanın, falanca medresenin bulunduğu yer diyeceksiniz Kültür Sanat
İlber Ortaylı: İstanbul’u anlatırken falanca AVM’nin, otelin değil, falan caminin, filan hanın, falanca medresenin bulunduğu yer diyeceksiniz
Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise kadrosu açıklandı. İsmail Kartal yıldız futbolcuyu almadı Spor
Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise kadrosu açıklandı. İsmail Kartal yıldız futbolcuyu almadı
DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı Gündem
DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı
Kıvrımları sergilediği pozlarına yorum yağdı. Sansürsüz içerikler paylaşacağım demişti Magazin
Kıvrımları sergilediği pozlarına yorum yağdı. Sansürsüz içerikler paylaşacağım demişti
Ispanak suyu nasıl zayıflatır Şifalı Bitkiler
Ispanak suyu nasıl zayıflatır
Yaşlı kadın kıyafetini marketin kepengine kaptırdı. İnanılmaz olay Dünya
Yaşlı kadın kıyafetini marketin kepengine kaptırdı. İnanılmaz olay