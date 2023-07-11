İsmail Kartal'ın maaşı ortaya çıktı. Jesus'la büyük fark

Editör: Hamza Özalkuş

Fenerbahçe'nin tekrar teknik direktörlüğe getirdiği İsmail Kartal'a ödeyeceği maaşı Fanatik gazetesi yazarı Faik Çetiner duyurdu. Çetiner, Jorge Jesus'a verilen maaşla Kartal'a verilen arasında büyük fark olduğunu vurguladı.

Faik Çetiner'in yazısından bir bölüm şöyle:

Fenerbahçe Yönetimi, Jorge Jesus’a karşı maddi konulardaki cömertliğini İsmail Kartal’a göstermemiş. Yaptığım istihbarata göre iki teknik direktörün sözleşmelerinde dağlar kadar fark var. Mesele Jesus’a yıllık 7 milyon Euro ödeyen yönetim, Kartal’a yıllık yaklaşık 1 milyon Euro ödeyecek. Jesus’a ödemeler Euro üzerinden yapılırken, İsmail Kartal TL kazanacak. Aldığım bilgilere göre Fenerbahçe Yönetimi yeni hocasına yıllık 30 milyon TL verecek. Bu para her ay 3 milyon TL maaş olarak 10 ay hesaba yatacak.

Fenerbahçe şampiyon olursa, Kartal’ın primi 20 milyon TL olacak. Süper Kupa primi 2.5 milyon TL, Ziraat Türkiye Kupası primi ise 3 milyon TL olarak belirlenmiş. Konferans Ligi primleri de kademe kademe olacak. Bu kupa kazanıldığı takdirde İsmail Kartal 10 milyon TL prim alacak. Görüldüğü gibi Başkan Ali Koç, Jesus’a cömert, Kartal’a ise ekonomik yaklaşmış.