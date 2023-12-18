İsmail Kartal'ın stoper kararı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatih Saboviç
İsmail Kartal'ın stoper kararı belli oldu
Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı lacivertlilerde yine sakat oyuncuların çokluğu, defans hattında büyük bir sorun teşkil ediyor. Kanarya'da Becao'nun sakatlığı sürerken, bir diğer stoper Samet Akaydin ise sarı kart cezalısı.

SERDAR AZİZ VE DJIKU BİRLİKTE OYNAYACAK
Defans hattında alternatifleri azalan teknik direktör İsmail Kartal, planlamasını yaptı. Sakatlığını atlattıktan sonra takımla çalışmalara başlayan Serdar Aziz, Kayserispor deplasmanında formasına kavuşacak.

Tecrübeli oyuncunun, Djiku ile birlikte stoper tandemini oluşturacağı belirtildi.

Ancak teknik direktör İsmail Kartal'ın, Serdar'ın performansını beğenmezse Oosterwolde'yi de bu bölgeye çekebileceği ifade ediliyor.

33 yaşındaki Serdar Aziz, bu sezon çıktığı 9 karşılaşmada 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Deneyimli stoperin sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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