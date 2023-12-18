Alman devi Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde: Fenerbahçe'nin kapısını çalacak

2018 yılında NEC NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye 1.4 milyon euro karşılığında transfer olan Ferdi Kadıoğlu, yaptığı büyük patlamayla adından söz ettirdi.

Sol bekte gösterdiği başarılı performans sonrası milli yıldız, Avrupa devlerinin radarına girdi.

Adı birçok takımla anılan Ferdi Kadıoğlu için, Borussia Dortmund da devreye girdi.

SOL BEKTE SIKINTI VAR!

Raphael Guerreiro'nun Bayern Münih'e transferi sonrası sol bekte sıkıntı yaşayan Dortmund, bu sıkıntıyı Ferdi ile gidermek istiyor.

Real Madrid'den Fran Garcia ve Chelsea'den Ian Maatsen gibi futbolcularla birlikte Ferdi Kadıoğlu, Dortmund'un transfer listesinin başında yer alıyor.

Ayrıca Alman basınında geçen haberlere göre; Dortmund'un Ferdi Kadıoğlu'nu devre arası transfer döneminde kadrosuna katacağı aktarıldı.

Dortmund'da sözleşmesi biten Meunier, Wolf ve Morey'nin yanı sıra Bensebaini'nin Afrika Uluslar Kupası'nda oynayacak olması, bu transferin hızlanmasına neden olabileceği yazıldı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkan Ferdi, 2 gol atarken 3 asistlik performans ortaya koydu.

Toplamda Kanarya ile 256 maç oynayan milli yıldız, 28 gol attı ve 36 asist yaptı.

Diğer taraftan Milli Takım ile de 20 maça çıktı.