Erman Toroğlu ertelenen maçlara isyan etti! Galatasaray'a tereyağı, Fenerbahçe'ye acılı Adana

Ünlü yorumcu ve eski hakem Erman Toroğlu, A Spor'da flaş açıklamalar yaptı.

Süper Lig'de Halil Umut Meler'e atılan yumruğun ardından maçlar ertelenmiş ve 16. hafta maçlarının daha sonra oynanmasına karar verilmişti.

Galatasaray, zorlu Sivas deplasmanı yerine Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Toroğlu ise yaşanan bu duruma isyan ederken, çarpıcı sözler söyledi.

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları;

-Ben bu işi çözemedim. Maçlar oynanacaksa, kaydırılarak oynanması lazımdı.

-Bazı takımlar çamur yapacak tabii ki. Şampiyonluğa oynayan 2 takım var zaten.

-Bu olay olmasaydı Fenerbahçe içeride Konya ile oynayacaktı. Galatasaray ise Sivas ile deplasmanda oynayacaktı.

-Değişince ne oldu? Fenerbahçe, Kayseri'ye gidiyor. Galatasaray'da evinde Karagümrük ile oynuyor.

-Hocam şimdi ben futbol adamıyım. Fenerbahçe'ye tuzak gibi bir olay bu. Çok net.

-Fenerbahçe şimdi 3. Kayserispor ile oynayacak, Galatasaray içeride Karagümrük ile oynayacak... Enteresan. Son derece yanlış ve hatalı.

-Kaydırma sistemi yapacaksın. Ertelenen maçları Salı,Çarşamba,Perşembe oynatacaksın, sonra devam edeceksin.

-Şu olaya baktığımda tuhaflık var arkadaş. Galatasaray’a tereyağı, Fenerbahçe’ye acılı Adana olmuş!