İsmail Kartal'ın teklifini kabul etmedi. Fenerbahçe'den flaş karar

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal'ın teklifini kabul etmeyen futbolcusu için kararını verdi.

İsmail Kartal'ın teklifini kabul etmedi. Fenerbahçe'den flaş karar

Editör: Barış Atakan

Fenerbahçe'de beklenen oldu. Yönetim golcü futbolcuyla ilgili kararını verdi.

Sarı lacivertli takımda Dzeko transferiyle yedeğe düşen Michy Batshuayi milli maç arası sonrası teknik direktör İsmail Kartal'ın bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Görüşmede Kartal'ın "Her an oynayacakmış gibi kendini hazır tutmanı ve takımda kalmanı istiyorum" dediği belirtildi.

Ancak Batshuayi'nin Kartal'ı "Ben ayrılmak istiyorum. Oynayabileceğim bir takıma gideceğim" diyerek reddettiği ileri sürüldü.

Bunun üzerine yönetim kurulu Batshuayi'yle ilgili gelen teklifleri değerlendirmeye almaya karar verdiği bildirildi. Bonservis bedeli olarak da 10 milyon euro belirlendi.

Batshuayi, bu sezon 16 maçta 470 dakika oynadı, 3 de gol attı.

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