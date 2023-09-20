İsmail Kartal'ın 6 numara için yeni planı ortaya çıktı. Formayı o isimden alacak

Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşılaşması sonrası eleştiri oklarının hedefi haline gelen 6 numara için İsmail Kartal yeni bir plan hazırladı.

İsmail Kartal'ın 6 numara için yeni planı ortaya çıktı. Formayı o isimden alacak

Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe Antalyaspor’u kendi evinde 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 3 puanı alan taraf olarak ayrılsada 6 numaradaki kötü performans eleştirilerin odağı oldu.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; İsmail'in yokluğunda şans verilen Zajc, bekleneni veremedi. Sloven futbolcunun ön liberoda çok yumuşak kaldığı düşünülüyor.

Teknik Direktör İsmail Kartal’ın bu nedenle 6 numarayı İsmail ile Crespo’ya emanet edeceği belirtildi. Mecbur kalınmadıkça iki futbolcu değişmeli olarak oynayacak.

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