İsmail Kartal'tan flaş karar. Adana Demirspor Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu.

İsmail Kartal'tan flaş karar. Adana Demirspor Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'e 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, geçen hafta Trabzonspor karşısında 3-2 mağlup olarak serisini sonlandırdı.

Ligde 11 hafta sonunda 30 puan toplayan sarı-lacivertliler, 31 puanı bulunan Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer aldı. Fenerbahçe bugün kazanırsa liderlik koltuğuna tekrar oturacak.

Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında ameliyat edilen Becao ve Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlığı bulunan Djiku, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş'tan yararlanamayacak. Bu isimlerin yanı sıra Trabzonspor karşısında kırmızı kart gören İsmail Yüksek de takımını yalnız bırakacak.

Adana Demirspor karşılaşması öncesinde savunmadaki eksiklikler teknik direktör İsmail Kartal'ı düşündürüyor.

Sakatlıkları bulunan Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in yokluğunda Trabzonspor karşısında Samet-Oosterwolde ikilisini sahaya süren Kartal, Ludogorets karşısında ise Yusuf Akçiçek-Oosterwolde'yi oynattı.

Samet Akaydin'in isminin UEFA'ya verilen listede olmaması sebebiyle genç futbolcu Yusuf'u Bulgaristan deplasmanında ilk 11'de oynatan Kartal, Adana Demirspor karşısında formayı Samet Akaydin'e vermeyi planlıyor.

Karşılaşmaya takımların şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Emre Akbaba, Stambouli, Yusuf, Belhanda, Nani, M. Niang.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Zajc, Crespo, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

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