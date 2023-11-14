İsmail Kartal'da Okan Buruk sendromu var: Levent Tüzemen'den ilginç tespit

Galatasaraylı spor yazar Levent Tüzemen'den Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsmail Kartal'da Okan Buruk sendromu var: Levent Tüzemen'den ilginç tespit

Fenerbahçe'nin, Adana Demirspor'dan 1 puanı alarak liderlik koltuğuna oturması sonrası Levent Tüzemen İsmail Kartal için ilginç bir tespitte bulundu.

Tüzemen, "F.Bahçe, Adana'da galibiyeti kaçırdı. Dzeko, inanılmaz pozisyonları harcadı. İsmail Kartal da Okan Buruk sendromu yaşıyor. Gövdeli oyuncuların formsuz olduğunu gördüğü halde oyundan erken alma konusunda adım atamıyor" dedi.

Fenerbahçe'nin liderliğine de değinen Levent Tüzemen, "Bir puanla gelen liderlik, keçiboynuzu tadında olur. Hem Kartal'ın hem de Buruk'un ortak sorunu, gövdeli oyuncularla ilgili özgür davranamamalarıdır" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
İsmail Kartal'dan beraberlik açıklaması. Puan kayıpları hakkında konuştu
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor 11'i belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi
İsmail Kartal'tan flaş karar. Adana Demirspor Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı. İsmail Kartal Fred için kararını verdi
Fred'in son durumu İsmail Kartal'ın yüzünü güldürdü
Fred'in son durumu İsmail Kartal'ın yüzünü güldürdü
Adana Demirspor maçı öncesi İsmail Kartal'a net uyarı! Gerçekleri görmeli!
İsmail Kartal dönüşünü dört gözle bekliyor. Takımın jokeri olacak
Öne Çıkanlar
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Sevan Nişanyan'dan Atatürk için ahlaksız açıklama
Sevan Nişanyan'dan Atatürk için ahlaksız açıklama
Son Haberler
Kaçak maç izleyen herkesi ilgilendiriyor. Hapis cezası geliyor Spor
Kaçak maç izleyen herkesi ilgilendiriyor. Hapis cezası geliyor
Topa kafa atmak neden tehlikeli Sağlık
Topa kafa atmak neden tehlikeli
Hisseli tapu sahibi olan milyonlar için geri sayım başladı Ekonomi
Hisseli tapu sahibi olan milyonlar için geri sayım başladı
Varisli anne adayları dikkat Sağlık
Varisli anne adayları dikkat
Düğün salonlarında yeni dönem. Flaş karar alındı Gündem
Düğün salonlarında yeni dönem. Flaş karar alındı
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi konusu nedir? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin oyuncuları kimler? Magazin
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi konusu nedir? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin oyuncuları kimler?
Fenerbahçe üzerine oynanan oyunları ortaya çıkardı. Volkan Aliakar 'Artık pes' diyerek açıkladı Spor
Fenerbahçe üzerine oynanan oyunları ortaya çıkardı. Volkan Aliakar 'Artık pes' diyerek açıkladı