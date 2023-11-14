İsmail Kartal'da Okan Buruk sendromu var: Levent Tüzemen'den ilginç tespit

Fenerbahçe'nin, Adana Demirspor'dan 1 puanı alarak liderlik koltuğuna oturması sonrası Levent Tüzemen İsmail Kartal için ilginç bir tespitte bulundu.

Tüzemen, "F.Bahçe, Adana'da galibiyeti kaçırdı. Dzeko, inanılmaz pozisyonları harcadı. İsmail Kartal da Okan Buruk sendromu yaşıyor. Gövdeli oyuncuların formsuz olduğunu gördüğü halde oyundan erken alma konusunda adım atamıyor" dedi.

Fenerbahçe'nin liderliğine de değinen Levent Tüzemen, "Bir puanla gelen liderlik, keçiboynuzu tadında olur. Hem Kartal'ın hem de Buruk'un ortak sorunu, gövdeli oyuncularla ilgili özgür davranamamalarıdır" ifadelerini kullandı.