İsmail Küçükkaya’nın annesi denizde boğuldu. Hüngür hüngür ağladı

Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya’nın annesi Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Kundu turizm beldesindeki 5 yıldızlı bir otele tatile gitti.

NASIL BOĞULDU?

Küçükkaya’nın annesi Halise Küçükkaya ve kardeşiyle birlikte tatil için geldikleri otelin sahilinde denize girdi. Halise Küçükkaya’nın bir süre sonra denizde çırğındığı görüldü. Otelin cankurtaranı, duruma hemen müdahale etti. Ancak tüm çabalara rağmen Küçükkaya kurtarılamadı.

İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki çalışmaların ardından Küçükkaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Morga gelen İsmail Küçükkaya'nın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Ayakta durmakta zorluk çeken Küçükkaya bitkindi ve sürekli ağlıyordu.

İLK İNCELEME

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan ilk incelemede Halise Küçükkaya'nın denizde kalp krizi geçirip, boğulduğu belirlendi.

Morgda işlemleri tamamlanan Küçükkaya'nın cenazesi, oğlu İsmail Küçükkaya'ya teslim edildi.

Halise Küçükkaya'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine gönderildi. Küçükkaya’nın ikindi vakti toprağa verileceği bildirildi.