İsmail Küçükkaya'nın annesi hayatını kaybetti

Olay, bu sabah saat 09.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Kundu Oteller Bölgesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin sahilinde meydana geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne 5 yıldızlı bir otelin plaj kısmında denize giren bir kişinin boğulduğu ihbarının ulaşması üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ve bölge ekibi ile 112 Acil Sağlık ekibi intikal etti.

Cankurtaran tarafından kıyıya çıkartılan 76 yaşındaki Halise Küçükkaya'nın, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İsmail Küçükkaya ve abisi ile birlikte tatil yapmak iççin gelen Halise Küçükkaya'nın sabah denize girmek için odasından ayrıldığı ve yaklaşık 50 metre açıkta kalp krizi geçirdiği öğrenildi.​​​​​​​

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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasından sonra Halise Küçükkaya'nın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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İşlemlerin tamamlanmasından sonra İsmail Küçükkaya ve abisi cansız bedeni teslim aldı. Bir hayli üzgün olduğu görülen İsmail Küçükkaya abisi tarafından teselli edildi.

Halise Küçükkaya'nın yarın öğlen namazı sonrası Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.