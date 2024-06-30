Fransa'da Türk düğününe silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: DW Türkçe
Fransa'da Türk düğününe silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın Thionville kentinde bir Türk düğününe silahlı saldırıda bulunuldu. Saldıra ilk bilgilere göre bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Saldırganlar ise olayın ardından hemen kaçtı.

Aktarılan bilgilere göre polis saldırının gece yarısı yapıldığını, saldırganların ise yüzü maskeli ve siyah giyimli 3 kişi olduğu belirledi.

Maskeli silahlı saldırganlar geldikleri düğün salonunun önünde önce 3 üç kişiye, ardından salonun girişindeki iki kişiye ateş açtı.

Saldırganlar daha sonra olay yerine geldikleri 4x4 tipi bir araçla kaçtı. Bir kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili polis soruşturmasını sürdürüyor.

Yerel basın ise yaşamını kaybeden kişinin genç bir erkek olduğunu, yaralanan kişilerden birinin ise hamile bir kadın olduğunu, yaralı 3 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğunu yazdı.

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