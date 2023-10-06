İsmail Saymaz 'Ahirette huriler seni bekliyor' diyen cüce hocaya seslendi: Seni ahirette bir sektirirler

Sosyal medyada maddi imkansızlıktan dolayı zor durumda olduğunu ve evlenemediğini söyleyen bir vatandaşa Tiktok'ta "Hasan Hoca" ismiyle paylaşımlar yapan bir imam "Üzülme, cennette seni huriler bekliyor" dedi. İsmail Saymaz tepki göstererek

KAYNAK: Haber Merkezi
İsmail Saymaz 'Ahirette huriler seni bekliyor' diyen cüce hocaya seslendi: Seni ahirette bir sektirirler

Editör: Abdullah KELEŞ

Sosyal medyada bir vatandaş maddi zorluklar yaşadığını, uzun zamandır iş bulamadığını, bu sebepten de evlenemediğini söyledi. Hiçbir kadının kendisine güvenmediğini söyleyen vatandaş, "kadınlar benimle evlenmeye korkuyor, onları aç bırakırım diye, güvenemiyorlar bana. Zengin dururken benimle niye evlensin ki zaten" diyerek dert yandı.

Söz konusu vatandaştan, paylaşılan videosunun kaldırılmasının ardından bir daha haber alınamadı. Ancak TikTok'ta bir imam bu sözleri çoktan duymuştu.

"ÜZÜLME AHİRETTE YÜZLERCE KADIN SENİNLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRECEK"

Sırf maddi imkansızlığından dolayı evlenemediğini belirten adama imam şu sözlerle 'destek' oldu:

"Dua et çünkü ahirette yüzlerce huri seni bekleyecek. Bu dünyada parasızlık senin imtihanın. Ama evlenemiyorum diye üzülme, ahirette seninle yüzlerce kadın cinsel ilişkiye girecek."

Tiktok'ta Hasan Hoca ismiyle paylaşımlar yapan bir imamın sözlerini eleştiren Saymaz, şunları söyledi:

"Kısa boylu bir hoca var. Kahvehanede söyleyemeyeceği şeyleri camide söylüyor. 'Ahirette seni huriler bekliyor, çokça cinsel ilişkiye gireceksiniz rahat olun' diyor. İmama bak! Ya kardeşim, seni ahirette bir sektirirler kendine gelemezsin!"

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