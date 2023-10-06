Turistlerin gözdesi ilçeye silah sevkiyatı. Polisler tabancaları saya saya bitiremedi

DHA'nın haberine göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Akşam saatlerinde ilçe girişinde önlem alınıp, yol denetimi yapıldı. İhbar üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı. Polisler ele geçirilen tabancaları saya saya bitiremedi.

ARAÇTAN 199 TABANCI ÇIKTI

Denetimde şüphe üzerine durdurulan otomobilde, paketlenmiş halde ruhsatsız 199 tabanca ele geçirildi. Otomobil sürücüsü S.O. ve yanındaki kadınlar E.O. ve B.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen 199 tabanca ise İl Emniyet Müdürlüğü'nde basına sergilendi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.