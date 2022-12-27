İstiklal Caddesi'nde katliam yapan yapan teröristten korkunç itiraf: Benim biri kız daha var

İsmail Saymaz Halk TV'deki köşesinde, 13 Kasım'da gerçekleşen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının faili olan terörist Ahlam Albashir'in ifadesinde "kendisi gibi bir başka Suriyeli kız" daha olduğunu söylediğini yazdı.

Bombayı caddeye bırakan Ahlam Albashir adlı Suriyeli kadının İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi’nde alınan 13 sayfalık ifadesinde "Bir kadın bombacı daha mı var?" sorusuna verdiği yanıtı aktaran Saymaz, "Albashir, ifadenin son paragrafında, Suriye’den birlikte geldiği sözde eşi Bilal Hassan kod adlı teröristin 16-17 yaşlarındaki Suriyeli bir kıza yer temin ettiğini iddia ediyor. Albahsir, Suriyeli kızın ‘önemli malzemelerle’ geldiğini ifade ederek, yanında patlayıcı bulunduğunu kaydediyor." ifadelerini kullandı.

Saymaz'ın yazısına göre Albashir’in ifadesi şu şekilde:

“Bilal yaklaşık bir ay kadar önce Suriye’den 16-17 yaşlarında bir kızın yanında önemli malzemelerle Türkiye’ye geldiğini, bu kıza kalabilecek yer ayarlaması gerektiğini, karşılığında da çok miktarda para alacağını söyleyerek, kalmış olduğumuz atölyeden ayrılıp bir gün sonra (geri) geldi. Kıza kalacak yer ayarladığını, karşılığında 400 ABD doları aldığını söyledi. Suriye’den gönderilen bu kızın da benim gibi böyle bir eylemde kullanılacağını düşünüyorum. Bilal’in Esenyurt ve Esenler’de çok sayıda tanıdığı olduğunu biliyorum.”

Öte yandan Saymaz, Albashir’in ‘Semra Salih’ adıyla bir Facebook hesabı açtığı ve üzerinden bir cep telefonunun çıktığının belirlendiğini de aktardı.