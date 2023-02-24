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Flaş... Flaş... Taksim saldırısının planlayıcısı öldürüldü

MİT, Taksim saldırısının planlayıcısı PKK/YPG'li Halil Menci'yi Suriye'de öldürüldü.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 10:54
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Taksim saldırısının planlayıcısı öldürüldü

Flaş... Flaş... Taksim saldırısının planlayıcısı öldürüldü
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AA'da yer alan habere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının planlanmasında ve uygulanmasında kilit rol oynayan PKK/YPG'li Halil Menci'yi Suriye'de gerçekleştirdiği özel operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beyoğlu'ndaki terör saldırısının failleri Ahlam Albashır ile Bilal Hassan'ı yönlendiren ve Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasını sağlayan terörist Menci'nin, PYD/YPG kontrolündeki Kamışlı'da bulunduğu tespit edildi.

Örgüt tarafından korunduğu ve üst düzey YPG mensuplarıyla temas halinde olduğu belirlenen Menci, MİT'in özel operasyon ekibince takibe alındı.

Terörist Halil Menci, 22 Şubat'ta Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.



ÖZEL EKİPLE NOKTA OPERASYON
MİT özel operasyon ekibince hassas bir şekilde takip altına alınan Halil Menci, 22 Şubat 2023 tarihinde Kamışlı’da gerçekleştirilen başarılı nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.


Taksim bombacısı  Ahlam Albashir

İDDİANAME GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE TAMAMLANMIŞTI
Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahlam Albashir'in toplamda 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Diğer şüphelilerin ise 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 938 yıldan 3 bin 16 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

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