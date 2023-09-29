İsmail Saymaz’dan CHP’ye kongre eleştirisi ‘Kongrelerde gösterdiği çabayı seçimde gösterse bu seçim kazanılırdı’

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP’nin il ve ilçe kongrelerinde yaşananları eleştirdi. Saymaz, partinin iktidar hedefi olmadığını ve muhalefette kalmaya razı olduğunu söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsmail Saymaz’dan CHP’ye kongre eleştirisi ‘Kongrelerde gösterdiği çabayı seçimde gösterse bu seçim kazanılırdı’

“CHP’nin ancak muhalefette iktidar olabileceğini düşünüyorum”

Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seçim öncesi büyük destek verdiğini ancak seçim sonrası Ekrem İmamoğlu’nun yanında yer aldığını belirtti. Saymaz, “Bu hali ile CHP’nin ancak muhalefette iktidar olabileceğini, onu da kaybedebileceğini düşünüyorum. Muhalif olmayı bu kadar benimsemek, bu konfordan bu kadar memnun olmak akla ve mantığa hiç uygun değil.” dedi.

“Türkiye’nin tarihi başka yazılıyor olurdu”

Saymaz, CHP Genel Merkezi’nin kongrelerde gösterdiği çabanın seçimde gösterilmesi gerektiğini savundu. Saymaz, “CHP Genel Merkezi şu il ilçe kongrelerinde gösterdiği çabayı seçimde verseydi seçim belki kazanılırdı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun etrafındaki isimler şu emeği seçimde verselerdi Türkiye’nin tarihi başka yazılıyor olurdu.” ifadelerini kullandı.

“Utanç verici, bıktırıcı bir tablo”

Saymaz, CHP’nin kongre sürecinde yaşanan olayları da “utanç verici” ve “bıktırıcı” olarak nitelendirdi. Saymaz, “Gerçekten utanç verici, bıktırıcı bir tablo ile karşı karşıyayız.” dedi. CHP’de ilçe kongreleri 5 Ağustos’ta il kongreleri ise 16 Eylül’de başlamıştı. İl kongreleriyle birlikte partinin yeni genel başkanını seçecek 1370 delege de belirlenmiş olacak.

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