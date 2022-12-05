İsmail Saymaz’dan Kılıçdaroğlu’na eleştiri

CHP İstanbul’da düzenlediği toplantıda ekonomi konusunda vizyon belgesini açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada Türkiye’ni bir kişinin değil liyakata dayalı bir sistemin yöneteceği mesajını verdi. Toplantıda Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra, vizyon belgesi çalışmalarını yürüten ve Kılıçraoğlu’nun ‘başdanışmanı’ olarak tanıttığı isimler konuştu.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, ABD’li akademisyen ve aktivist Jeremy Rifkin’in ‘başdanışman’ olarak tanıtılmasına tepki gösterdi. Seçime 6 ay kala Kılıçdaroğlu’nun ABD’li bir akademisyeni ‘başdanışman’ olarak atamasının yanlış olduğunu belirten Saymaz, Kılıçdaroğlu’nun Rifkin ile hiç yüz yüze görüşmediğini söyledi.

İsmail Saymaz “CHP seçim kampanyasını başlattı” başlıklı yazısında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Kuşku yok ki en çok tartışma yaratan isim Jeremy Rifkin oldu.

Ben Kılıçdaroğlu’nun seçime altı ay kala ABD’li kuramcıyı danışman olarak almasını yanlış buluyorum.

İdeolojik, etnik ve inançsal farklılıklarına rağmen toplum ABD karşıtlığında birleşiyor. Kemal Derviş’in bıraktığı olumsuz hatıradan ötürü ABD’li danışmanlar halen kuşkuyla karşılanıyor. Kılıçdaroğlu’nun ABD seyahatiyle yöneltilen icazet suçlaması Rifkin ile birlikte yeniden harlandı.

Rifkin’in ‘başdanışman’ olarak takdimi de hatalı oldu. Yalnızca endüstri danışmanı olduğu belirtilse bunca gürültü kopmayacaktı. Şimdi Rifkin, Kılıçdaroğlu’nun akıl hocası diye gösterilecek.

Gerek var mıydı?

Danışmanlık için yüklü ücret alacağını düşündüğüm Rifkin’in bu tarihi toplantı için Türkiye’ye gelmesi gerekirdi.

CHP kulislerinden duyduğum kadarıyla Rifkin’den katılması rica edildi. Ancak Rifkin, bütün ısrarlara rağmen “Yanlış anlaşılabilirim” diyerek katılmadı.

Bu arada, Rifkin’in yaklaşık bir ay önce danışmanlık teklifini kabul ettiğini, Kılıçdaroğlu ile ‘zoom’ üzerinden görüştüklerini, hiç yüz yüze gelmediklerini eklemeliyim.

Neyse…

Rifkin, 3 Aralık’ta toplantıya telekonferansla katıldı.

Teknik aksaklıklar yaşandı.

Bağlantı kesildi.

Salona beklenenin üzerinde CHP’li alındığı için 2 bin kulaklık yetmedi. Çoğu CHP’li kulaklık kalmadığı için Rifkin’i dinleyemedi.

"NEO-LİBERALİZM CAN ÇEKİŞMİYOR MU?"

İsmai Saymaz, CHP’nin açıkladığı ekonomi vizyonundaki dikkat çeken bir ayrıntıyı da paylaştı. Sosyal demokratların aksine ekonomi çalışmasını yapan akademisyenlerin liberal ekonomiyi savunduğunun altını çizdi. Saymaz, sözlerine şöyle devam etti:

Kuşkusuz bu bilim insanlarının her biri alanında uzman, seçkin, yetkin isimler. Ancak sosyal demokratlardan farklı ve ayrı olarak liberal ekonomiyi savunuyorlar.

Hatta Acemoğlu ve Kara, AK Parti’nin 2002-2012 pratiklerini destekliyor.

Birkaç ay önce “Neoliberalizm can çekişiyor” diyen Kılıçdaroğlu’nun bugün liberal ekonomistleri Türkiye’nin kurtuluşu için umut görmesi çelişki oluşturuyor.