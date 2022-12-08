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Hiranur Vakfı'nın binalarını AKP kurtarmış

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında evlendirdiği kızına ilişkin tartışmalar devam ederken, vakfın Sancaktepe’deki imara aykırı binalarının AKP’li Sancaktepe Belediyesi tarafından yasal hale getirmesi yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 16:57
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İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı'nın binalarını AKP kurtarmış. Büyük kıyak yapılmış

Hiranur Vakfı'nın binalarını AKP kurtarmış
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İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, BirGün’den Timur Soykan’ın dünkü haberinin ardından vakfın internet sitesinden silinmişti. 

Soykan’ın dünkü yazısında İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla "evlendirdiği", kadının çocukluğu boyunca cinsel istismara uğradığı anlatılıyordu. Yaşananlar, H.K.G.’nin şikayetiyle ortaya çıkmıştı.

Haberin geniş ses getirmesinden sonra Gümüşel’in kurucusu olduğu Hiranur Vakfı’nda “Kurucu temizleme çalışması” yapıldı. Gümüşel, vakfın sitesindeki "tarihçe" ve diğer birçok bölümden silindi. Vakfın sitesinde gerçekleştirilen temizliği Twitter hesabından paylaşan BirGün yazarı Timur Soykan, "Vakfın sitesinde artık siyasilerin ziyaretlerinde fotoğraflar da yok. Mesela AKP Ataşehir İlçe Başkanı'nın ziyareti. Vakfın kaçak külliyesine AKP'li Sancaktepe Belediyesi'nin imar kıyağını hatırlatan bir kare." ifadelerini kullanmıştı.

Soykan'ın paylaşımının ardından Vakfa yapılan imar kıyağı yeniden gündeme geldi.

İsmailağa tarikatına bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında imam nikâhı ile evlendirilmesi ve cinsel istismara maruz bırakılmasıyla ilgili iddialar infial yarattı. Cinsel istismar skandalının ardından Cemaat ve vakfa yönelik tartışmalar devam ederken, Hiranur Vakfı’nın imara aykırı binalarına yapılan kıyak yeniden gündeme geldi.

VAKIF İÇİN ÖZEL DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe’de bulunan 12 dönümlük arazi üzerindeki merkezi ile 5 blokluk dershane, yatakhane ve aşevinden oluşan binalarının bir bölümüimara aykırı olarak yapıldı. Ancak AKP’li Sancaktepe Belediye Meclisi’nin mart ayındaki oturumları sonrasında imara aykırılık yasallaştırılmış oldu.

İmar planı değişikliği ile vakıfın merkezinin ve yatılı Kuran Kursu’nun bitişiğinde bulunan tekrar vakfa ilişkin olan toplam 4 bin 210 metrekarelik alanın “açık kapalı semt spor alanı” olan işlevi iptal edilerek üzerine yapılan binalar “özel eğitim tesisi” olarak belirtildi.

ERDEM: İSTİRMARI KINIYORUM

Gümüşel ile fotoğrafları çıkan AKP Ataşehir İlçe Lideri İsmail Fazilet de toplumsal medya hebasından açıklama yaparak olayı kınadı. Fazilet “Basın yayın organlarında ve toplumsal medyada, bir çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı tarafındaki haberleri üzülerek okuyoruz.

Çocukların bu ve buna emsal her türlü istismarını kınıyorum. Çocukların; çocukluk yaşlarındaki hak ve hukukunu korumak toplum olarak hepimizin görevidir” dedi. Fazilet, fotoğraflarla ilgili ise açıklama yapmadı.

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KEYFIYETE DAYALI İSTEKLERE ÇALISILMIŞ GÖNULLERİ İSTEMİŞ
8.12.2022 18:14
NE KANUN TANIMIŞ NE ANAYASA TANINMIŞ  
 
İMAR AFFI TALEBİ İSTENMİSTI?
8.12.2022 18:12
AKP NIN KÜÇÜK ORTAGI BBP Sİ DESTİCİ CEMAATE BAGLI TARIKATLARA BAGLI BINA YURT KAÇAK YAPI AKP LI BELEDIYELERDEN BAĞIŞ LANARAK KAÇAK ARSA DAKİ BINALARI DERSANELERİ DE KAPSIYORMU ?  
 
Vatandas
8.12.2022 17:32
Akepe doneminde sayilari artan her kuruma yerleşen yeri geldiginde devlete yasalara palazlanan tarikatlara dur denilmeli ve binlerce yıllik gelenegi olan devlet vatandasini milletini korumalı  
 
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