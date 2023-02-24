﻿Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği İsmailağa Cemaati'ne teslim edilen çocuklar hakkında suç duyurusunda bulundu

Sakarya'da depremden etkilenen 9 çocuğun, annelerinin yanından alınarak müftülüğe ait olan, ancak işletmesi İsmailağa Cemaati'ne bağlı vakıf tarafından yürütülen bir yatılı Kur'an kursuna verildiği Alican Uludağ'ın haberi ile ortaya çıkmıştı. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği habere konu olan çocuklarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusuna ilişkin açıklamalarında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, çocukların enkazdan çıkarıldığında ya da bulunduğunda herhangi bir tespit yapılmaksızın kendilerini aileleri olarak tanıtan kişilere teslim edildiklerini belirten dernek, "Depremde sağ kurtarılan çocukların resmi kurumlara bildirimlerinin yapılmadığı ve kayıtlara geçmesini sağlanamadığı örnekler sahadan bildirilmektedir." dedi.

İHH EVLERİNE YERLEŞTİRİLEN ÇOCUKLAR İÇİN DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Kendilerine gelen ihbarlar üzerine depremlerde kimsesiz kalan çocukların İstanbul'a getirilerek İHH evlerine yerleştirilmesi ile ilgili yaptıkları suç duyurusunu hatırlatan dernek, şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu soruşturma devam ederken bu sefer de depremde babalarını kaybeden ve Gaziantep'ten Sakarya'ya getirilen dokuz yetim çocuğun Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olan ancak işletmesi İsmailağa Cemaati'ne yakın Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı tarafından yürütülen Mekke Mescidi-Hanife Akın Kuran Kursu'na yatılı olarak verildiği iddiaları ortaya atılmıştır.

Basına yansıyan haberlerden de öğrenildiği üzere söz konusu Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı yöneticisinin, 'Mahmut Ustaosmanoğlu'nun müridiyim' diyerek 'Kurs binası bize ait. Bu çocukları, kalacak yerleri olmadığı için Sakarya Müftüsü bize yönlendirdi. Biz de çocukları koruma altına aldık. Eğitimini Diyanet ile biz veriyoruz' şeklinde beyanda bulunduğu, İl Müftüsü Hasan Başiş ise kursun Diyanet'in kontrolünde olduğunu, eğitimini kendilerinin verdiğini ancak kursun yemek ve temizlik işlemlerini bu vakfın yürüttüğünü beyan ettiği anlaşılmaktadır.

Bahse konu çocuklar, anneleri olmadan Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Mekke Mescidi - Hanife Akın Kuran Kursu'na verilmiş, burada barındırılan çocuklara aynı zamanda hafızlık eğitimi verildiği öğrenilmiştir."

‘WHATSAPP GÖRÜNTÜLERİNİN DELİL OLARAK SUNULDU’

Alican Uludağ'ın haberinde iddiaları doğrulayan ve haberde yer alan WhatsApp konuşmalarında yer alan Adem adlı kişinin açıklamalarını hatırlatan dernek, söz konusu WhatsApp görüntülerinin delil olarak sunulduğunu belirtti.

Müftü'nün annesiyle Sakarya iline gelen 48 çocuk olduğunu ve bu çocuklardan 9'unun söz konusu yurtta tutulurken diğer 39 çocuğun yerlerini bilmediği yönündeki beyanını hatırlatan dernek, "Depremden etkilenen ve Sakarya iline getirilen 38 çocuğun akıbetinin de savcılığınız tarafından derhal araştırmasını talep etmekteyiz." dedi.

‘ALİCAN ULUDAĞ TANIK OLARAK DİNLENSİN’

Bu iddiaları ortaya çıkaran Gazeteci Alican Uludağ'ın tanık olarak dinlenilmesi talep eden dernek açıklamasının devamında "Olayın taraflarca ikrarı ve dosyaya sunduğumuz yazışmalardan anlaşılacağı üzere deprem bölgesindeki depremden etkilenen çocukların refakatsiz bir şekilde Sakarya'ya getirilerek resmi kurum ve kuruluşlara ait olmayan evlerde tutulması çocuğun kaçırılması ve alıkonulması ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.