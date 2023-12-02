İsmailağa Cemaati’nin Suriye'den getirdikleri ile kurduğu dergah ortaya çıktı. İşte sır gibi saklanan yer

İsmailağa Cemaati’nin Suriye’den getirdiği çocuklarla kurduğu “Suriye Halep Dergahı’na” Yeniçağ ulaştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsmailağa Cemaati’nin Suriye'den getirdikleri ile kurduğu dergah ortaya çıktı. İşte sır gibi saklanan yer

YENİÇAĞ / ÖZEL HABER / FATİH ERGİN

fatih-ergin.pngAKP iktidarı ile birlikte devletleşen ve altın dönemini yaşayan tarikat ve cemaatler ile ilgili skandallara bir yenisi daha eklendi.

Hiranur Vakfı’nda H.K.G’nin 6 yaşındayken evlendirilmesi skandalı ile gündeme gelen İsmailağa Cemaati’nin Suriye’den getirdiği insanlarla dergâh açtığı ortaya çıktı.

Kocaeli Başiskele’de Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin (KOSTÜ) karşısındaki arazideki 3 katlı bir evin en alt katında bulunan dergahta Suriyeli kadın ve çocuklar bulunuyor.

Dergâhtaki Suriyelilerin birçoğunun Türkiye’de kaçak olarak bulunduğu ve cemaat tarafından Suriye’den getirildiği öğrenildi.

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İŞTE İSMAİLAĞA CEMAATİ'NİN SURİYE'DEN GEÇİRDİĞİ KAÇAKLARLA DERGAH KURDUĞU EV

Dergah olarak kullanılan evdeki Suriyelilerin masraflarının cemaate ait vakıflar aracığıyla karşılandığı belirtilirken, cemaatin Suriye’den getirdiği kaçak çocuklarla İstanbul’da da ayrı bir yapı kurduğu aktarıldı.

Geçtiğimiz günlerde ise, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nda 11 yaşındaki Özbek asıllı bir çocuğun cinsel istismara uğradığı ve çocuğun ile annesinin kaçak olduğundan cemaat tarafından sınır dışı ettirilmekle tehdit edildiği ortaya çıkmıştı.

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