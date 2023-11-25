İsmailağa Cemaatinde dayak görüntüleri ortaya çıktı. Neden dövdüğünü anlattı

İsmailağa Cemaati Adana İl sorumlusunun cemaat üyelerinden birisini dövdüğü video gündem oldu. Dayağın arkasında çocuğa taciz vakası olduğu iddia edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsmailağa Cemaatinde dayak görüntüleri ortaya çıktı. Neden dövdüğünü anlattı

Odatv’nin ulaştığı görüntülerde, Adana İl Sorumlusu C.A'nın, 11 yaşındaki erkek çocuğu medresede taciz eden "hocayı" tokatlayarak dövdüğü iddia edildi. Odatv'ye konuşan C.A, tacizin olmadığını kişisel sebepten ötürü dayak attığını söyledi.

İsmailağa Cemaati’nde yaşanan taciz ve şiddet olayklarına bir yenisi daha eklendi.

Adana’da 4 yıl önce yaşanan olay ortaya çıktı.

İsmailağa Cemaati'nin Adana İl Sorumlusu C.A'nın, cemaatte faaliyet gösteren "hocayı" 11 yaşındaki erkek çocuğa medresede taciz ettiği gerekçesiyle dövdüğü öne sürüldü.

Odatv dayak atan C.A'ya iddiaları sordu.

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"KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN DÖVDÜM"

C.A yaptığı açıklamada dayak olayını doğrularken taciz iddialarını yalanladı.

Olayın 4 sene önce yaşandığını ifade eden C.A, dayak attığı kişinin kendisine küfür ettiğini ve bu nedenle aralarında tartışma çıktığını söyledi.

Dayak attığı kişiyle şahsi bir meselesi olmadığını savunan C.A "Gariban bir çocuk. Şu anda cemaatte değil" dedi.

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