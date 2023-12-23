İsmailağa bu kez kadınların seyahatine kota koydu: Bir kadın 90 kilometrenin üzerine tek başına çıkamaz

Kaynak: Haber Merkezi
İsmailağa bu kez kadınların seyahatine kota koydu: Bir kadın 90 kilometrenin üzerine tek başına çıkamaz
İsmailağa cemaatinin Bursa Temsilciliği olarak faaliyet gösteren Uluçınar Derneği’nden Hasan Alkan isimli kişi, kadınların tek başlarına 90 kilometreden uzun seyahate çıkamayacaklarını söyledi.

İsmailağa cemaatinin Bursa Temsilciliği olarak faaliyet gösterdiği öne sürülen Uluçınar Derneği’nden Hasan Alkan isimli kişinin kadınlarla ilgili sözleri tepki çekti

Alkan, kadınların tek başlarına 90 kilometreden uzun seyahate çıkamayacaklarını söyledi.

İsmailağa cemaatinin görüşünü paylaşan hoca şunları söyledi:

“Bir kadın 90 kilometrenin üzerine tek başına çıkamaz. ‘Abla nereye gidiyorsun?’, ‘Oğul Erzurum’a gidiyorum’, ‘E kimle gidiyorsun?’, ‘Tek başıma’… ‘Abla olmaz böyle, gidemezsin, caiz değil’, ‘Sen ne diyorsun? Bu ne ki? Ben Almanya’ya da gidebiliyorum’… Ya gidebilirsin, paran vardır, biner gidersin falan ama… Bak İsmailağa’daki fetva kurulu hocalarımız diyor ki ‘Bir kadın 90 kilometrenin üzerine mahremsiz yani amcası, dayısı, oğlu, yeğeni olmadan gidemez’ diyor. ‘Ama ben hocam Umre’ye gidiyorum’, ya gitme. Allah seni imtihan ediyor. ‘Ama mahremim yok’, Allah sana mahrem vermediyse sen Umre’ye gitme. Belki gitmezsen daha çok kazanırsın.”

Alkan’ın sözleri sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

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