İsmailağa cemaatiyle bağlantılı derneğin başkanına istenen ceza belli oldu

Zihinsel engelli E.D.'nin cinsel istismara uğraması ve ardından intihar etmesiyle ilgili tutuklu yargılanan Uzlet İlim Yayma Derneği Başkanı Alperen Sade hakkında istenen ceza belli oldu.

KAYNAK: DHA
İsmailağa cemaatiyle bağlantılı derneğin başkanına istenen ceza belli oldu

İsmailağa cemaatine yakınlığı ile bilinen Uzlet İlim Yayma Derneği'nin başkanı Alperen Sade, zihinsel engelli E.D’ye cinsel saldırıda bulunarak intiharına sebep olmuştu.

Alperen Sade’nin yargılandığı davada mütalaa hazırlandı.

Sade hakkında "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak, "cinsel amaçla ve tehdit kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Alperen Sade cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

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“SENİ ÖLDÜRÜRÜM” DİYE TEHDİT ETTİ

Esas hakkında mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, raporlarda da belirtilen zeka geriliği bulunan E.D.'nin olay tarihinde iş yerinden erken çıktığı, Pendik'te sosyal tesislerde oturduğu esnada sanık Alperen Sade'nin yanına geldiği, gezdirmeyi teklif ettiği, E.D.'nin bu teklifi kabul etmesi üzerine otomobile gittikleri, E.D.'nin korktuğunu ve dedesini aramaya çalıştığı esnada sanığın telefonu alarak 'Seni öldürürüm' diye tehdit ettiği belirtildi.

YAŞADIKLARINA DAYANAMAYIP İNTİHAR ETTİ

Mütalaanın devamında sanığın E.D.'yi Çekmeköy'de bulunan bir eve götürdüğü burada cinsel saldırıda bulunduktan sonra arabayla Tuzla'ya bıraktığı kaydedildi. Olay sonrasında E.D.'nin psikolojik yıkım yaşadığı, istikrarlı şekilde devam eden korku halinin ailedeki herkes tarafından gözlemlendiği, sonunda da bu yaşadıklarına dayanamayan mağdurun 4. kattan atlayarak intihar ettiği belirtildi.

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EN ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Mütalaada tutuklu sanık Alperen Sade hakkında "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak, "cinsel amaçla ve tehdit kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 3 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Cumhuriyet savcısı sanık hakkında atılı suçlardan mahkumiyet kurulurken verilecek cezanın en üst sınırdan uygulanması gerektiğini belirtti.

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARARI VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mütalaaya ilişkin beyanda bulunmalarını için süre vererek duruşmayı erteledi. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Alperen Sade'nin "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmayacak şekilde, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 3 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep edilmişti.

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