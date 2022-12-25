İsmet İnönü ölüm yıldönümü ne zaman? İsmet İnönü kimdir?

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 49. yıldönümünde anılıyor. 25 Aralık 1973 yılında vefat eden İsmet İnönü bugün ölüm yıldönümünde arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsmet İnönü kimdir?

İsmet İnönü, 24 Eylül 1884 yılında İzmir’de dünyaya gelmiş, 25 Aralık 1973 yılında Ankara’da vefat etmiştir. Türk siyasi tarihine adını yazdırmayı başaran İsmet İnönü’ye dair pek çok bilgi merak ediliyor. Peki, İsmet İnönü kimdir?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla ilk başbakan olan ve Atatürk’ün hayatını kaybetmesi sonrasında ikinci Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü, Türk tarihinin yetiştirdiği en önemli devlet adamlarından biridir.

Lozan’da görüşmeleri yürüten İsmet İnönü, kürsüden yaptığı tarihi konuşmasın; 'Bütün uygar uluslar gibi özgürlük ve bağımsızlık istiyoruz' demiştir. İkinci Dünya Savaşı’nda büyük bir diplomasi başarısıyla Türkiye’yi savaşa sokmamıştır.

İSMET İNÖNÜ KİMDİR?

24 Eylül 1884 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İsmet İnönü'nün babası Reşit Efendi aslen Bitlis'in tanınmış Kürt ailelerinden olan Kürümoğulları ailesindendir. Annesi Cevriye Temelli Hanım ise aslen Razgradlı'dır. (Bulgaristan) Ahmet Mithat adında bir ağabeyi ve Hasan Rıza, Hayri Temelli, Seniha Okatan adlarında 3 kardeşi vardır.

İsmet İnönü ilk ve orta öğrenimini Sivas'ta okudu. Ardından (1896) Sivas Mülkiye İdadisinden mezun oldu.

1897 yılında İstanbul'daki Mühendishane İdadisi'ne gitti. Mustafa İsmet, Topçu Harbiye’sinden 1903'te teğmen rütbesiyle birincilikle mezun oldu ve Pangaltı'daki Harp Akademisinde öğrenime başladı. 1906'da akademiyi birincilikle bitirirken, 'Altın Maarif' madalyasıyla da ödüllendirildi.

1910-1913 yılları arasında Yemen isyanının bastırılması harekâtına katıldı. Bu ve bundan önceki görevlerinde hudut problemleri ve asilerle yapılan anlaşmalarda görev aldı. Ve Mustafa İsmet, başarılı hizmetleri ve mesleki özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeye başladı.