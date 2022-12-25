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İsmet İnönü 49 yıl önce bugün hayatını kaybetti. Tarihte bir sayfa kapandı. Rahat uyu paşam

Milli Mücadele'nin ve Cumhuriyet'in "İkinci Adamı" Milli Şef İsmet İnönü, 49 yıl önce hayata gözlerini yumdu.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 21:12
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İsmet İnönü 49 yıl önce hayatını kaybetti. Rahat uyu paşam. Tarihte bir sayfa kapandı

İsmet İnönü 49 yıl önce bugün hayatını kaybetti. Tarihte bir sayfa kapandı. Rahat uyu paşam
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Milli Mücadele’nin Batı Orduları Komutanı, Atatürk’ün silah arkadaşı ve Cumhuriyet’in “İkinci Adam”ı İsmet İnönü, bundan 49 yıl önce hayata veda etti.

İnönü, Atatürk’ün ölümü sonrası 11 Kasım 1938'de cumhurbaşkanı seçildi ve 1950 yılına kadar görev yaptı. 1950-1960 yılları arasında muhalefette yer alan İnönü CHP’si, 27 Mayıs ihtilali sonra 1961'de yapılan seçimlerde birinci parti olarak çıktı ve Türkiye'nin ilk koalisyon hükûmetini Adalet Partisi ile kurdu. 1965 yılında başbakanlığı bırakan İnönü, 1972 yılına kadar ana muhalefet liderliğini sürdürdü. 25 Aralık 1973 tarihinde solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

Milli Şef'in hayata gözlerini yumduğu dönemde gazete manşetlerinde de, "Tarihte bir sayfa kapandı. Rahat uyu Paşam" ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşlar, İnönü'nün yaşama veda ettiği gün gözyaşlarını tutamadı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla ilk başbakan olan ve Atatürk’ün hayatını kaybetmesi sonrasında ikinci Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü, Türk tarihinin yetiştirdiği en önemli devlet adamlarından biridir.

Lozan’da görüşmeleri yürüten İsmet İnönü, kürsüden yaptığı tarihi konuşmasın; 'Bütün uygar uluslar gibi özgürlük ve bağımsızlık istiyoruz' demiştir. İkinci Dünya Savaşı’nda büyük bir diplomasi başarısıyla Türkiye’yi savaşa sokmamıştır.

İSMET İNÖNÜ KİMDİR?

24 Eylül 1884 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İsmet İnönü'nün babası Reşit Efendi aslen Bitlis'in tanınmış Kürt ailelerinden olan Kürümoğulları ailesindendir. Annesi Cevriye Temelli Hanım ise aslen Razgradlı'dır. (Bulgaristan) Ahmet Mithat adında bir ağabeyi ve Hasan Rıza, Hayri Temelli, Seniha Okatan adlarında 3 kardeşi vardır.

İsmet İnönü ilk ve orta öğrenimini Sivas'ta okudu. Ardından (1896) Sivas Mülkiye İdadisinden mezun oldu.

1897 yılında İstanbul'daki Mühendishane İdadisi'ne gitti. Mustafa İsmet, Topçu Harbiye’sinden 1903'te teğmen rütbesiyle birincilikle mezun oldu ve Pangaltı'daki Harp Akademisinde öğrenime başladı. 1906'da akademiyi birincilikle bitirirken, 'Altın Maarif' madalyasıyla da ödüllendirildi.

1910-1913 yılları arasında Yemen isyanının bastırılması harekâtına katıldı. Bu ve bundan önceki görevlerinde hudut problemleri ve asilerle yapılan anlaşmalarda görev aldı. Ve Mustafa İsmet, başarılı hizmetleri ve mesleki özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

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MUHAMMET RAŞİT ARSLAN
25.12.2022 21:40
İnönü'nün köyü Bitlis'ten Rahva bölgesine giderken sağ kolunun üzerinde.Yamaçta harebe 2-3 taş ev var.Bitlis'te ki tüm taş evler Ermenilerden kalma.İnönü Ermeni,Kürt değil.Bitlis'te bunu herkes bilir.  
 
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