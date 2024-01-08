İsmet İnönü'nün mezarına giderek iftira videosu çekti. 'İnsanlar açlıktan öldü bunun zamanında' diyen tarih bilmeyen siyasetçi tarihe geçti

Anavatan Partisi (ANAP) MYK üyesi Uğur Güzel, Atatürk ve İsmet İnönü’yü ziyaret etmek için Anıtkabir’e gitti. Önce Atatürk’ü ziyaret eden Güzel, ardından İsmet İnönü’nün mezarı başına giderek İnönü’ye önce iftira attı ardından hakaret etti.

Güzel, İsmet İnönü için,“Ömrümü bu adamın yaptıklarını yeryüzünden silmeye adadım, ahirette yakasında olacağım. Bunun yüzünden insanlar açlık çekti” ifadelerini kullandı.

“ATATÜRK ÖLÜMÜNÜN SON YILLARINDA İSMET İNÖNÜ’YÜ GÖRMEK İSTEMİYORDU”

Güzel, çektiği videoda İnönü hakkında şunları söyledi,

"Anavatan Partisi yeni merkez yönetimi olarak Anıtkabir'e geldik. Rahmetli Mustafa Atatürk'ten çok İsmet İnönü'yü ziyaret etmek istedim. Rahmetli Atatürk ölümünün son yıllarında kesinlikle onu görmek istemiyordu. Bu da ölüm korkusuyla Dolmabahçe'ye giremiyordu.” İfadelerini kullandı.

“ÖMRÜMÜ BU ADAMIN YAPTIKLARINI YER YÜZÜNDEN SİLMEYE ADADIM”

İnönü’nün Atatürk'ün mezarını yıllarca bir kutuda naftalinlerle tuttuğunu iddia eden Güzel, “Ne zaman Celal Bayar Anıtkabir'i yaptı... Her ne hikmetse kendini tam karşısına gömdürdü. Yani adam illallah etti. Ölünce de kurtulamadı. İnsanlar İsmet İnönü'yü çok bilmiyorlar ama zaten bizim davamız Özalcılık davası. Ömrümü bu adamın yaptıklarını yer yüzünden silmeye adadım. İnşallah Allah Ömür verirse de bunu başaracağız.” İfadelerini kullandı.

“İNSANLAR İNÖNÜ YÜZÜNDEN AÇLIKTAN ÖLDÜ”

İnönü’nün annesine Fatiha okuduğunu fakat İnönü’ye okumadığını söyleyen Güzel, “Anasına Fatiha okuyorum Müslüman kadın ama kendisine okumuyorum. Ruhların dirildiği gün ensesinde olacağız inşallah. İnsanlar açlıktan öldü bunun zamanında. İnsanlar unuttuğumuzu sanıyor ama unutmadık. Unutturmayacağız. Sıratta tekmeyi basacağız” ifadelerini kullandı.

"EVET, EKMEKSİZ BIRAKTIM AMA BABASIZ BIRAKMADIM!”

Dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ise 2. Dünya Savaşı döneminde yaptığı açıklamada, "Bizi ekmeksiz bıraktın” diye eleştirenlere "Evet, ekmeksiz bıraktım ama babasız bırakmadım!” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ANAP MYK üyesi Uğur Güzel’in “Türkiye İsmet İnönü zamanında aç kaldı” dediği dönemde Dünya 2. Dünya Savaşı'na girmişti. İsmet İnönü ise Atatürk’ün vasiyeti olan “tarafsızlık” politikasını sürdürerek 2. Dünya Savaşı'nda hiçbir ülkeden taraf olmayarak Türkiye’yi yıkımların yaşandığı bir savaşa sokmadı. Türkiye yıkıcı bir savaşa dahil olmadı, ancak 2. Dünya Savaşı'nın Türkiye’ye olumsuz etkisi ekonomik yönden oldu. Bazı gıdalara erişim sağlanamadı ve gıdalar karne sistemiyle verilmeye başlandı. Karne sistemi uygulamasıyla gıdalar, sınırlı ve az sayıda olsa da vatandaşa ulaştırıldı.