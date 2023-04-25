CHP’den İsmet İnönü ve Anıtkabir'e hakaret eden AKP'liye sert tepki: Haddi değildir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, AKP Ordu Milletvekili Adayı İbrahim Ufuk Kaynak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsmet İnönü'yü ve Anıtkabir'i hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

CHP’den İsmet İnönü ve Anıtkabir'e hakaret eden AKP'liye sert tepki: Haddi değildir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Torun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkeyi kuran emperyalizme karşı mücadele eden ve bu vatan toprağını bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'ye dil uzatmak, AK Parti milletvekilinin haddi de değildir, hakkı da değildir.

Anıtkabir'e küfredenleri, Ordu halkı asla ve asla affetmez.

Bu aday AK Parti'ye yakışır. AK Parti bunu içine sindirir ama Ordu halkı içine sindirmez ve kabul etmez" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, AKP Ordu Milletvekili Adayı İbrahim Ufuk Kaynak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsmet İnönü'yü ve Anıtkabir'i hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

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"ANITKABİR'E KÜFREDENLERİ ORDU HALKI ASLA VE ASLA AFFETMEZ"

Torun yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ordu AK Parti Milletvekili adayı, maalesef üzülerek söylüyorum hem İsmet İnönü'ye hem de Mustafa Kemal Atatürk'e dil uzatmış.

Bu ülkeyi kuran emperyalizme karşı mücadele eden ve bu vatan toprağını bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'ye dil uzatmak, AK Parti milletvekilinin haddi de değildir, hakkı da değildir.

Anıtkabir'e küfredenleri, Ordu halkı asla ve asla affetmez. Bu aday AK Parti'ye yakışır. AK Parti bunu içine sindirir ama Ordu halkı içine sindirmez ve kabul etmez."

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