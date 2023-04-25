AKP Ordu milletvekili adayının skandal paylaşımları ortaya çıktı. Anıtkabir ve İsmet İnönü’ye ağza alınmayacak hakaretler etmiş

AKP Ordu Milletvekili Adayı İbrahim Ufuk Kaynak'ın daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsmet İnönü'yü ve Anıtkabir'i hedef alan skandal sözleri büyük tepki çekti…

AKP Ordu milletvekili adayının skandal paylaşımları ortaya çıktı. Anıtkabir ve İsmet İnönü’ye ağza alınmayacak hakaretler etmiş

AKP’nin Ordu Milletvekili Adayı İbrahim Ufuk Kaynak'ın skandal paylaşımı ortaya çıktı.

SKANDAL İFADELER

2016 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çirkin ifadelerle İsmet İnönü'yü ve Anıtkabir'i hedef aldığı görülüyor.

ANITKABİR VE İSMET İNÖNÜ’YE HAKARETLER

AKP’li Kaynak’ın yurt dışından yaptığı belirtilen ve imla hataları ile dolu yaptığı paylaşımında; “Türkiye 20 yüzyılı bos geçirdi. Şartları biliyorum ama yine de uyku hali tum 20 yy.li kapladi. Bana kimse 20 yy Türk mimarisi örneği diyebileceği tek bir eser gösteremez. Sivil, Askeri, Dini mimari örneği tek Türk eseri. Yok. İnönü’nün Türkiye düşmanlığı sebebi ile Ankara'ya dikilen Anıtkabir "Kic" bir yapı ve pis bir Yunan Tapınak benzetmesidir.(Mimari terim kıç, beşeri hayatta piç'in karşılığıdır” ifadelerini kullanmış.

İşte o paylaşım:

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CHP’DEN SERT TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, AKP’li İbrahim Ufuk Kaynak’ın paylaşımına sert tepki göstererek; “Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'ye dil uzatmak, AK Parti milletvekilinin haddi de değildir, hakkı da değildir. Anıtkabir'e küfredenleri, Ordu halkı asla ve asla affetmez. Bu aday AK Parti'ye yakışır. AK Parti bunu içine sindirir ama Ordu halkı içine sindirmez ve kabul etmez" dedi.

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