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İşte tam bir damar vantuzu

Doğu ve Güneydoğu illerimizde sıklıkla kullanılan isot tam bir damar vantuzu. İşte isotun insana faydaları.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 11:55
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İsotun mucizesi

İşte tam bir damar vantuzu
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Baharatı seven bir toplumuz. İsotta bunlardan biri. Ülkede en çok tüketilen baharatların başında geliyor. Zira, çiğ köfteyi çok seven bir milletiz. Durum böyle olunca isotta tabii ki ön plana çıkıyor. İsotsuz çiğ köfte yapımı mümkün görnümeyor.

KANSER HACRELERİNİ YOK EDİYOR.

İsot bağışıklık sistemini güçlendirerek sindirimi kolaylaştırıyor, kemik gelişimine de yardımcı oluyor. Vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olan isotun gece körlüğü ve kansere iyi geldiği de biliniyor.

DAMARLARIN SERTLEŞMESİNİ, TIKANMASINI ÖNLÜYOR!

Antioksidan özelliği bulunuyor. Bu özelliği nedeniyle damarların sertleşmesini ve tıkanmasını önlüyor. Bu sayede kalp hastalığına yakalanma riski düşüyor.

ŞEKER HASTALARINA TAVSİYE EDİLİYOR

İsot kandaki şeker oranını dengeleyerek yükselmesini ya da düşmesini engeller. Bu yüzden şeker hastaları da rahatlıkla tüketebiliyor.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR

İsot metabolizmayı hızlandıran bir baharattır. Bu nedenle kilo vermek isteyenler için vazgeçilmez bir nimettir.

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