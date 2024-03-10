Ispanak kanser bombacısı



Amerika’daki Oregon Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir araştırmada, ıspanağın pek çok faydasına bir yenisini daha ekledi. İşte ıspanağın bu faydası…



Harika bir magnezyum kaynağı olan ıspanak, süper güç veren besin olma niteliği yanında osteoporoz, kalp hastalıkları, kolon kanseri, artirit gibi birçok kronik hastalığın da düşmanı. Uzmanlar, "Ispanak kolon kanserinin meydana gelmesini yüzde 40 oranında engelliyor. Sofranızda mutlaka bulundurun" dedi.

İçinde A, C, E ve B grubu vitaminleri bulundurmaktadır. Ayrıca magnezyum, fosfor ve iyot minerallerini de barındıran ıspanak, demir açısından da zengin olduğu söylenen bir gıdadır. Ispanakta, çok miktarda da protein vardır.

Çocuklukta, çok da sevilmeyen ıspanak yemeği, aslında zamanla alışılan ve hoşlanılan bir gıda olur. Çocukları teşvik etmek için gösterilen, “Temel Reis” gibi çizgi filmlerde, bu yemeğin kıymeti anlatılmıştır. İçeriğinde birçok mineral ve vitamin bulunsa da, bazı bilim insanları ıspanağın söylenenler kadar besin değeri taşımadığı yönündeki görüşlerde birleşmektedirler.

Ispanak yemeği, içindeki besin değerleri sayesinde yüksek tansiyona, felç hastalığına ve özellikle de yaşlanmaya bağlı görme sorunlarına karşı faydalıdır. Vücudu güçlendirmesi ile ilgili olarak, hamile bayanlara ve doğacak olan bebeklere enerji verir ve onları güçlendirir. Ispanak, bir psikolojik etkiymiş gibi, sinirleri sakinleştirir. Bunun yanında da, kişiye huzur verir.

Biyolojik olarak vücudu rahatlatan bir başka nokta da, ıspanağın sindirimi kolaylaştırmasıdır. Bu durumla ilgili olarak, ıspanak bir idrar çıkarıcıdır. Belirli bir dönem çok büyük bir problem olan hemoroit hastalığına (Basur) da iyi gelen ıspanak, yara ve yanık gibi vücudun zarar gördüğü bölgelerde de iyileşmeleri hızlandırır.

Ispanak yemeği, kemikleri ve dişleri de kuvvetlendirir. Buna bağlı olarak, ıspanağın diş çürümelerini önlediği de, iddia edilen düşünceler arasındadır. Ispanak, kolesterolü azaltır ve şeker hastalığı için de faydalı olabilir

Ispanağın bazı bilinen faydaları ise, özellikle vücudun direnci ve dayanıklılığı ile ilgilidir. Vücut dayanıklılığını yükselten, vücuda güç katan ıspanak, yorgunluğu gidermede de etkili bir besindir. Ispanak, sadece bedeni değil; zihni de güçlendirir. Yaşın ilerlemesi ile ortaya çıkan öğrenme zorluğu ve zihinsel uyuşukluğu gidermede de etkisi olan ıspanak, kansızlığa da iyi gelir. Ispanağın bilinen en önemli faydalarından biri de, kanser, kalp ve damar hastalıkları gibi hayati önem taşıyan rahatsızlıklara karşı faydalı olmasıdır. Buna ek olarak soğuk algınlığı, ağız hastalıkları, boğaz ve göğüs rahatsızlıklarına karşı da, ıspanağın çok yararlı olduğu bilinir.