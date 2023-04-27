Ispanak kansere iyi gelir mi

Editör: Erkavim Yıldırım

Mükemmel bir magnezyum kaynağı olan ıspanak, süper güç katan besin olma özelliği dışında osteoporoz, kalp hastalıkları, kolon kanseri, artirit gibi pek çok kronik hastalığında baş düşmanı. Uzmanlar, "Ispanak kolon kanserinin oluşmasını yüzde 40 oranında önlüyor. Sofranızdan eksik etmeyin" dedi.

İçerisinde A, C, E ve B grubu vitaminleri barındırmaktadır. Ayrıca magnezyum, fosfor ve iyot minerallerini de içeren ıspanak, demir yönünden de zengin olduğu iddia edilen bir yiyecektir. Ispanakta, bol miktarda da protein bulunmakta.

Çocuk yaşlarda, pek de sevilerek yenmeyen ıspanak yemeği, aslında zaman geçtikçe alışılan ve sevilebilen bir gıdadır. Çocukları özendirmek için izletilen, “Temel Reis” gibi çizgi filmlerde, bu yemeğin önemi vurgulanmıştır. Yapısında çok sayıda mineral ve vitamin olsa da, kimi bilim adamları ıspanağın anlatılanlar kadar besin değeri taşımadığı yönündeki açıklamalarda birleşmektedirler.

Ispanak yemeği, içerdiği besin değerleri yönünden yüksek tansiyona, felç rahatsızlığına ve bilhassa da yaşlanmaya bağlı görme bozukluklarına karşı iyi gelmektedir. Vücudu kuvvetlendirmesi ile ilgili olarak, hamile kadınlara ve doğacak olan bebeklere güç vermekte ve onları kuvvetlendirmektedir. Ispanak, bir psikolojik etkiye sahipmişcesine, sinirleri yatıştırmaktadır. Buna ek olarak da, kişiye sakinlik vermektedir.Biyolojik olarak vücudu rahatlattığı bir başka nokta da, ıspanağın sindirimi kolaylaştırmasıdır. Bu durumla ilgili olarak, ıspanak bir idrar söktürücüdür. Belli bir dönem oldukça büyük bir sorun olan hemoroit rahatsızlığına (Basur) da iyi gelen ıspanak, yara ve yanık gibi vücudun deforme olduğu bölgelerde de iyileşmeleri hızlandırmaktadır.

Ispanak yemeği, kemikleri ve dişleri de güçlendirmektedir. Buna bağlı olarak, ıspanağın diş çürümelerini önlediği de, savunulan düşünceler arasındadır. Ispanak, kolesterolü düşürmekte ve şeker hastalığı için de yararlı olabilmektedir

Ispanağın bir takım bilinen faydaları ise, özellikle vücudun direnci ve dayanıklılığı ile ilgilidir. Vücut dayanıklılığını arttıran, vücuda kuvvet veren ıspanak, yorgunluğu gidermekte de yardımcı bir besindir. Ispanak, yalnızca bedeni değil; zihni de kuvvetlendirmektedir. Yaşın ilerlemesi ile ortaya çıkan öğrenme yavaşlığı ve zihinsel tembelliği gidermede de etkisi olan ıspanak, kansızlığa da iyi gelmektedir. Ispanağın bilinen en önemli faydalarından biri de, kanser, kalp ve damar hastalıkları gibi hayati önem taşıyan rahatsızlıklara karşı faydalı olmasıdır. Buna ek olarak soğuk algınlığı, ağız hastalıkları, boğaz ve göğüs rahatsızlıklarına karşı da, ıspanağın oldukça yararlı olduğu bilinmekte.

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